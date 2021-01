Wetter: Seltenes Phänomen in der Sahara – Gläubige haben eine irre Vermutung

Schnee in der Sahara? Ja, in der Wüste in Algerien und Saudi-Arabien türmten sich zuletzt weiße Hügel auf braunem Sand. Das Wetter hat also völlig verrückt gespielt. (Wir berichteten.)

Doch manch ein Mensch glaubt nicht, dass es nur am Wetter liegt, dass es in der Wüste geschneit hat.

Wetter in der Wüste spielt verrückt

Denn es gibt Menschen, die den Schnee als biblisches Zeichen ansehen. Und dieses Zeichen soll das Ende der Welt voraussagen.

Das Portal „Israel365news“ beschreibt sich selbst als eine „frische und biblische Perspektive auf die neuesten Nachrichten aus Israel und dem Nahen Osten“ und erklärt, dass der Prophet Jesaja in seiner Beschreibung des Endes der Welt wiederholt von blühenden Wüsten spreche.

Schnee könnte zu Fluss werden und Wüste zum Erblühen bringen

Und da der Schnee natürlich Wasser mit sich bringt, könnte sich daraus quasi ein Fluss entwickeln, der wiederum dann die Wüste zum Erblühen bringe. Über diese Theorien berichtete der britische „Daily Star“.

Ob da wirklich etwas dran ist, wird sich dann vermutlich in naher Zukunft zeigen.

Meteorologen begründen das Phänomen allerdings mit etwas anderem. Mit was genau, das liest du hier. (fb)