Wetter: Nach Oster-Sturz folgt der nächste Hammer – Experte mit irrer Prognose

War das nicht ein herrliches Oster-Wetter? Eier durften zwar nur draußen im heimischen Garten gesucht werden, doch taten die vielen Sonnenstrahlen am Ostersonntag einfach nur gut. Montag folgte dann der Wetter-Hammer. Ein Temperatur-Sturz von teilweise zehn Grad. Doch das ist nicht alles.

In den letzten 30 Tagen fiel kaum ein Tropfen vom Himmel. Vielerorts ist die Waldbrandgefahr stark erhöht. Da kommt das kältere Wetter eigentlich gut gelegen. Doch: der große Regen soll nicht kommen. Nur ein paar vereinzelte Tropfen. Der Boden bleibt weitesgehend trocken.

Wetter: frische Temperaturen

Der Hammer folgt von Kachelmannwetter: An einigen Stellen sollen sogar Flocken herunterkommen. Die Wetter-Experten schreiben: „Der Tag startet noch wechselhaft mit einzelnen Schnee- und Regen-Schauern von der Nordseeküste über die Mitte bis nach Sachsen.“

Es wird aber noch kälter. Am Dienstagvormittag müssen wir laut dem Deutschen Wetterdienst mit wechselhaften Wetter rechnen. Bei bis zu -5 Grad ist sogar Bodenfrost drin.

Der Tag startet noch wechselhaft mit einzelnen #Schnee-, & #Regen-Schauern von der Nordseeküste über die Mitte bis nach Sachsen. Sonst scheint oft schon die #Sonne & tagsüber lockert es überall auf. Für Details in die Länder/Kreise, Stunden vorklicken. https://t.co/kKNka7sVGR /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 14, 2020

Auch soll es stark bewölkt sein, im Laufe des Tages lockert es sich vom Süden her auf. Gerade einmal 9 bis 11 Grad bringt das Dienstag-Wetter uns. Im höheren Bergland nur 7 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleib es weiterhin frostig. Am Tag liegt die Höchsttemperatur Deutschlandweit bei 16 bis 19 Grad, teilt der Deutsche Wetter-Dienst mit.

Mit Grillen im Garten oder auf Balkonien sieht es also erstmal schlecht aus. Aber so fällt einem das zu Hause bleiben in Zeiten von Corona doch etwas leichter. Dem kälteren Wetter sei Dank. (ldi)