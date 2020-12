Wetter: Neue Rekord-Prognose für Deutschland beunruhigt Experten – „Schockierend“

Wettervorhersagen ändern sich fast so schnell wie das Wetter selbst. Vor allem bei Winter- und Schneefallprognosen wird das Jahr für Jahr aufs Neue deutlich.

Einige Wetter-Experten sagten einen Jahrhundertwinter im Jahr 2020 vorher, ausgelöst vom Phänomen „La Niña“. Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung erwartet das genaue Gegenteil.

Wetter: „Rekordwinter“ naht – jedoch anders als erwartet

„Der Winter 2020/2021 könnte schon wieder ein Rekordwinter werden“, erklärt Jung – aber diese Rekordwerte liegen eher über dem Gefrierpunkt als darunter.

Was für ein Winter erwartet uns 2020/21? (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

„Alle führenden Wettermodelle gehen von einem milden Start in den Dezember aus“, betont der Experte. „Die Monatsprognosen vom Deutschen Wetterdienst, vom europäischen Wetterdienst und vom US-Wetterdienst NOAA sehen allesamt einen warmen Dezember und sehr milden kommenden Winter 2020/21. Es gibt keinerlei Anzeichen für einen eisigen Winter. Ganz im Gegenteil.“

Und der Januar 2021 verspricht da kaum Besserung.

Experte: „Zahlen sehen schockierend aus“

„Winterfreunde müssen tief Luft holen, denn die Zahlen sehen schockierend aus“, so Jung. Ganze drei Grad über dem Klimamittel soll die Durchschnittstemperatur im Januar liegen.

Normalerweise erreichen die Wintertemperaturen in Deutschland im Januar ihren Tiefstpunkt, bedingt durch kalte Luft aus Osteuropa. Doch auch dort ist die Lage dramatisch.

Wetter in Osteuropa ist für unseren Winter mit verantwortlich

Denn in Sibirien war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie so warm wie jetzt. Im Juni wurden sogar Rekordwerte um die 36 Grad geknackt. „Das ist verdammt gefährlich, denn dort taut nun der Permafrostboden massiv auf und das mit schwerwiegenden Folgen für das weltweite Klima“, erklärt Meteorologe Dominik Jung.

Sibirien hatte in diesem Jahr mit Rekordhitze zu kämpfen. Foto: imago images / Imaginechina-Tuchong

„Methan wird bei dem Auftauvorgang freigesetzt und treibt die Klimaerwärmung noch schneller an. Es entwickelt sich zur Klimakatastrophe im Stillen, abseits vom beherrschenden Thema Corona.“

„Wenn es in Osteuropa schon so warm wird, wird es knapp für den Winter in Deutschland. Er könnte tatsächlich ein Jahrhundertwinter werden, allerdings aus positiver Sicht mit warmen Temperaturen“, so Jung.

Chance auf Schnee?

Bei solchen Temperaturen sind auch die Chancen auf Schnee eher gering. „Einen richtigen Winter mit Schnee und Eis werden wir so nicht erleben“, so Jung. Das sei eine „Schockprognose“ für Deutschland, so das Online-Portal „op-online.de“. (at)