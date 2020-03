Wetter: Nächster Sturm zieht über das Land – Wetterdienst mit übler Prognose

Der März hat begonnen, doch das Wetter zeigt noch längst nicht, dass bald der Frühling vor der Tür steht. Es stürmt weiter kräftig in NRW

Sturmtief „Gisela“ steuerte in der Nacht zu Dienstag auf uns zu und auch am Mittwoch und Donnerstag bringt das Wetter kräftigen Wind mit sich.

Wetter: Nächstes Sturmtief rast auf uns zu - „Gisela“ bringt Regen und Sturm mit

Am Mittwoch kommt es in NRW tagsüber vor allem im höheren Bergland zu starken und stürmischen Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometern, in Gipfellagen sogar bis 85 Sachen.

Auch in der Nacht zum Donnerstag gibt es noch keine Entspannung beim Wetter: Es kommen stürmische Böen bis zu 85 Stunden Kilometer auf uns zu.

Auch mit heftigem Niederschlag müssen wir hierzulande rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass im Bergischen Land etwa 80 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen sind.

Im Verlaufe des Mittwochs lässt der Niederschlag zwar nach, dafür wird es in der Nacht zum Donnerstag noch mal deutlich stärker. (at, js)