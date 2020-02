Wetter: Experten in Aufruhr – Kachelmann schlägt Alarm, „Wenn es so käme...“

Was für ein Wetter in diesem Winter...

Starke Regenfälle und orkanartige Böen haben in Deutschland zu Beginn der Woche schon für Hochwasser und Sturmschäden gesorgt. Doch den aktuellen Vorhersagen zufolge scheint sich das Wetter auch nicht zu beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigen Orkanböen am Wochenende. Und auch Meteorologe Jörg Kachelmann schlägt auf Twitter bereits Alarm.

+++ Heftige Regenfälle – Land unter in Süddeutschland +++

Wetter: Kachelmann warnt

Wie schon geschrieben, kommende Woche wird wohl Sturmwoche. Teilweise rechnen die Modelle extreme Lösungen wie hier Member 18 des #ECMWF - wenn es so käme, braucht Sylt einen neuen Strand. Im Moment ist das aber noch zu weit weg für irgendeine Sicherheit.

https://t.co/DzsEaPYQPk — Jörg | kachelmannwetter.com🇨🇭 (@Kachelmann) February 4, 2020

„Kommende Woche wird wohl Sturmwoche“, schreibt der Wetter-Experte. Die Wetterkarte dazu zeigen eine gewaltige Sturmfront, die am Sonntagabend gegen 19 Uhr von Westen auf Deutschland treffen soll. Dabei soll es sich um Böen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 140 Stundenkilometern handeln.

Foto: imago images / Bernd März

„Wenn es so käme, braucht Sylt einen neuen Strand“

„Wenn es so käme, braucht Sylt einen neuen Strand“, warnt Kachelmann. Dabei räumt der Wetter-Experte aber auch ein, dass der Sonntagabend noch zu weit entfernt ist, um sichere Prognosen abzugeben. Dennoch sollte man die Lage von Sonntag auf Montag im Auge behalten, wie „Kachelmannwetter“ twittert. Bezüglich der Westwetterlage „scheint was im Busch“ zu sein.

Doch auch „Kachelmannwetter“ betont, dass der Zeitpunkt für eine genaue Prognose zu weit in der Zukunft liegt.

In den Kommentaren wird allerdings davon gesprochen, dass nach aktuellen Wetterdaten ein zum Beginn der nächsten Woche ein 24-Stunden-Dauersturm für Nord-, West- und Mitteldeutschland möglich wäre – mit Windgeschwindigkeiten um 130 Stundenkilometer.

Orkantief „Sabine“ rast auf NRW zu

Am Donnerstag twittert auch der Deutsche Wetterdienst über den Sturm und warnt vor heftigen Windstärken. „In Nordrhein-Westfalen wird der Höhepunkt zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, erwartet“, wie Meteorologe Bernd Hussing in Essen sagte.

Momentan liegt eine dünne Schneeedecke auf dem Plateau des Feldbergs im Taunus (Hessen). Am Wochenende wird in ganhz Deutschland mit teils starken Sturmböen gerechnet. Foto: dpa

„Wie stark das jetzt wird, ist noch ein bisschen unsicher.“ Die verschiedenen Modelle seien sich noch nicht einig. Für die stärksten Böen werde derzeit mit den Windstärken 9 bis 12 gerechnet. „Mit mehr als 120 Stundenkilometern rechnet derzeit kein Modell.“

Böen mit Windstärke 12 fegen über Deutschland hinweg

Welche Region in NRW am stärksten betroffen sein werde, sei noch unklar. Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert. Das aktuelle Orkantief soll voraussichtlich den Namen „Sabine“ erhalten.

Am Sonntag wird der Wind laut Prognose bereits tagsüber immer weiter zunehmen. Bereits ab Mittag soll es verbreitet Sturmböen geben, das Ganze bei milden 11 bis 14 Grad, in Hochlagen bei 8 Grad. Immer wieder soll es Schauer geben. Im Flachland fallen dabei insgesamt etwa 10 bis 15 Liter auf den Quadratmeter, im Bergland können es in Staulagen sogar bis zu 40 Liter werden.

Aprilwetter in der kommenden Woche - Wind lässt etwas nach

In der neuen Woche ist es weiter windig, „aber nicht mehr so doll“, sagte Hussing weiter. Immerhin: Böen mit den Windstärken 8 bis 10 seien weiterhin zu erwarten. Ansonsten sehe es Montag, Dienstag und Mittwoch nach Aprilwetter aus: „Mit Regen, Graupelschauern und im Bergland Schnee.“ (at mit dpa)