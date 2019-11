Wetter: Schnee und Frost – HIER wird es kommende Woche richtig ungemütlich

Essen. Nach dem Wärme-Oktober kommt der Schnee-November.

Wer in Sachen Wetter Ende Oktober einen Blick aus dem Fenster wirft oder einen kleinen Spaziergang macht, der dürfte sich eher fühlen, als sei ein freundlicher Tag im April oder Mai.

Die Sonne scheint, die Temperaturen bewegen sich um die Marke von 20 Grad, Regen fällt kaum. Ja, die Temperaturen sind aktuell ungewöhnlich mild für die Jahreszeit und haben uns fast schon einen „Goldenen Oktober“ beschert.

Wetter: Erster Schnee schon im November?

Manchen scheint es, als würde der Winter vielleicht die aktuelle Saison auslassen. Doch dieser These widersprechen die aktuellen Wettermodelle. Denn schon kommende Woche könnte es zu einem für kaum möglich gehaltenen Ereignis kommen: Schnee.

Denn nach Vorhersage von „Kachelmannwetter“ fällt im Laufe der kommenden Woche tatsächlich der erste Schnee. Der fällt allerdings wohl nur im Süden Deutschlands, vor allem in Baden-Württemberg und den westlichen Teilen von Bayern. In den anderen Teilen Deutschlands wird es vor allem regnerisch und nasskalt.

Frost in Deutschland

Die Temperaturen sacken am Tag auf etwas sechs Grad ab, in der Nacht wird es in weiten Teilen Deutschlands sogar frieren.

Kältephase im vergangenen Jahrhundert:

Obwohl die Temperaturen seit dem frühen 18.Jahrhundert eigentlich stetig steigen, gab es eine Kühlphase zwischen dem Ende der 1930er-Jahre und den späten 1960er-Jahren

Ab besonders kalt gelten die Winter 1939/1940, 1941/1942, 1946/1947 sowie 1962/1963

In Europa fiel etwa 1962 bereits im November Schnee, in Osteuropa fielen die Temperaturen auf minus 40 Grad Celsius

Die Kälte zeigte sich auch sehr bildlich. So schwammen im Winter 1962/1963 auf dem niederländischen Wattenmeer ganze Eisberge und der gesamte Bodensee war zugefroren. Das war davor zuletzt 1830 der Fall - und kam seit 1963 kein einziges Mal mehr vor

In den deutschen Mittelgebirgen wird es sogar noch kälter, hier droht Dauerfrost.

Zeit für die dicken Jacken! https://t.co/gQR6jzYHpb — Dominik Jung (@WetterExperte) October 25, 2019

Auch Wetterexperte Dominik Jung verdeutlicht auch am Donnerstag noch einmal, wie unfassbar heftig der Temperatursturz im Süden Deutschlands ist. Am Dienstag wurden dort noch 25 Grad gemessen, nächsten Mittwoch sind es dann 20 Grad weniger! Es wird also Zeit für dicke Winterjacken! (fel)