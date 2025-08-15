„Nicht zu erwarten“! Jetzt herrscht Gewissheit beim Wetter in NRW

Am Mittwoch (13. August) kratzte das Thermometer an der 37-Grad-Marke, auch am Donnerstag (14.8) sorgte die Hitze für rote Gesichter und schweißnasse Kleidung. Und am Freitag (15. August) bleibt es ähnlich: Temperaturen um die 35 Grad werden erwartet.

Doch bleibt es nun bei dem Wetter oder klettern die Temperaturen wieder nach unten? Wetter-Experte Dominik Jung wird deutlich …

Wetter in NRW: Es bleibt warm

Zumindest klar ist: Am Samstag (16. August) bahnt sich ein Wetter-Umschwung an – allerdings ein sanfter. Statt extremer Hitze kommt eine Phase, die sich nach Sommer anfühlt, aber erträglicher ist. Es bleibt sonnig, „jedoch kaum Schauer oder Gewitter“. Dazu bewegen sich die Temperaturen in einem angenehmen Bereich – zwischen 25 und 30 Grad.

Fest steht auch, dass die warmen Luftmassen aus Nordafrika (>> wir berichteten) inzwischen in Deutschland angekommen sind. Sie bringen nämlich nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch Saharastaub mit – deshalb erscheint der Himmel aktuell „teilweise milchig“.

Und die Hitzewelle hält uns aber auch in den nächsten Tagen noch auf Trab. Am Freitag werden in NRW rund 32 Grad erwartet – begleitet von viel Sonne und kaum einer Wolke. Der Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) warnt jedoch: Vereinzelt kann es zu Hitzegewittern kommen.

Temperaturen im Überblick: Wie warm wird es kommende Woche?

Und diese hohen Temperaturen werden uns auch in den nächsten Tagen nicht verlassen. Am Samstag schauen die Temperaturen jedoch schon deutlich angenehmer aus. Es sollen rund 26 Grad werden. Am Sonntag wird es mit rund 25 Grad dann nochmal leicht kühler. Und wie sieht es in der nächsten Woche aus?

Am Montag (18. August) steigen die Temperaturen wieder leicht an – auf rund 27 Grad, begleitet von wolkenlosem Himmel. Auch am Dienstag bleibt es sommerlich: „rund 30 Grad“ in NRW, perfektes Wetter für Freibad oder Grillabend. Am Mittwoch (20. August) wird es mit rund 26 Grad wieder etwas kühler. Der große Wetterumschwung lässt also weiter auf sich warten. Es bleibt „sehr sommerlich warm“.

Also: Sonnencreme nicht vergessen, Wasserflasche einpacken – und den Sommer einfach genießen, solange er noch bleibt.



