Wetter in NRW: Nach Regen-Tagen folgt der große Schock – jetzt rollt auch noch DAS auf uns zu

Wir wurden in den letzten Monaten so verwöhnt mit dem Wetter in NRW. Der Juni und auch der Großteil vom Juli hat uns viele Sommerstunden und warme Sommertemperaturen beschert. In den letzten 1-2 Wochen ist davon aber nicht mehr viel übrig. Momentan kommt es einem eher wie Herbst anstatt Sommer vor. Regen, Gewitter, teilweise stürmisch. Spaßiges Sommerwetter sieht anders aus.

Für alle, die sich Hoffnung gemacht haben, dass es jetzt wieder bergauf geht, wird die nächste Wettervorhersage nicht viel Freude bringen. Denn der Sommer lässt anscheinend seine warmen und heißen Temperaturen in der Tasche und auch mit Sonnenschein werden wir nicht gerade verwöhnt. Für das Wetter in NRW hat der Meteorologe Lars Dahlstrom von „Kachelmannwetter“ düstere Aussichten.

Wetter in NRW: Wilde Sommer-Woche

Laut Meteorologe Dahlstrom wird diese Woche eine wilde Sommer-Woche werden. Es wird in dieser Woche kräftige Regenfälle und im Laufe der Woche Gewitter geben. Zur Wochenmitte prognostiziert der Wetter-Experte sogar ein Sturmtief. Damit wird es windig bis stürmisch. Für die einzelnen Tage heißt das Folgendes:

Am Montag wird es ein stark bewölkter Tag mit vielen Wolken und es wird immer wieder Regen geben. Vielleicht kann es auch mal gewittern. In NRW wird zweitweise leichter Regen und eher selten Sonne erwartet. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Gradmarke. Dienstag wird ein sehr unbeständiger Tag mit kräftigen Regenfällen und Schauerwetter. Die Temperaturen liegen bei 19-23 Grad.

+++ Wetter in NRW: Experte von den Socken – „Das wird unterirdisch“ +++

Sturmtief erwartet

Am Mittwoch gibt es einzelne Gewitter bei schwülwarmer Luft und viele Regenfälle. Die kräftigsten Regenfälle in Deutschland werden an diesem Tag im Westen erwartet. Am Mittwoch entwickelt sich dann langsam ein Sturmtief, das mit schwüler Luft Richtung Westen zieht.

Donnerstag wird dann der Tag an dem das Sturmtief mit jeder Menge kräftigem Wind in NRW erwartet wird. Es handelt sich dabei aber um keinen großen Sommersturm. Ansonsten wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern um die 21 Grad. Freitag dann eher kühlere Luft. Schauer und Gewitter werden wohl etwas nachlassen. Temperaturen ebenfalls bei 21 Grad.

Mehr News:

In der nächste Woche bleibt es wechselhaft und es wird keine Sommertemperaturen geben. Sommerwetter kann laut Meteorologe Lars Dahlstrom wohl erst Anfang übernächster Woche erwartet werden.