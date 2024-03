Wetter in NRW: Expertin mit schauriger Prognose zu Ostern – „Blutregen!“

Nach einem sonnigen Montag und einem zumindest trockenen und milden Dienstag machen sich viele Menschen Hoffnungen auf ein frühlingshaftes Osterfest mit Eiersuche im Garten. Doch das Wetter in NRW kommt ganz anders daher!

Wetter-Expertin Kathy Schrey vom Portal wetter.net hat eine geradezu schaurige Prognose zu vermelden: Wir müssen uns auf ekeligen „Blutregen“ gefasst machen! Und das ausgerechnet rund um Ostern. Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW: Sahara-Sand im Anflug

Kathy Schrey erklärt, was das Wetter in NRW in den nächsten Tagen für uns bereithält und warnt: „Jetzt müssen all diejenigen tapfer sein, die bereits den Hausputz hinter sich gebracht haben, denn am Donnerstag kommt es zu Blutregen.“

+++ Lidl und Kaufland in NRW: Streik-Hammer schockt Kunden – ausgerechnet zu Ostern! +++

Was heißt das genau? Auch das erklärt die Fachfrau: „Der Grund sind Staubpartikel aus Algerien, Tunesien, aus der Sahara. Diese Staubpartikel sind von dort mit Luftmassen über die Alpen zu uns transportiert worden. Dann kommen Tiefausläufer, die sorgen für ordentlich Niederschlag und waschen diese Staubpartikel aus der Atmosphäre heraus. Dann legt sich dieser rötliche Staub auf die Fenster, auf die Autos – und ich hoffe nicht, auf die bunt bemalten Ostereier.“

„Blutregen“ und weniger warm als im Rest Deutschlands

„Schuld“ an dem Blutregen ist eine ausgeprägte Tiefdruckzone über dem Atlantik, die den roten Staub aus Nordafrika zu uns transportiert und dadurch das Wetter in NRW so gar nicht idyllisch und frühlingshaft erscheinen lässt. Auch beim Blick auf die Temperaturen kommen wir im Westen nicht so gut weg: Während im Osten und Süden Deutschlands in den kommenden Tagen Temperaturen bis 20 Grad und – je nach Prognose-Modell – noch darüber hinaus zu erwarten sind, dürften in NRW die Höchstwerte eher bei 15 Grad liegen. Aber hundertprozentig lässt sich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Mehr News:

Die Prognose für das Wetter in NRW in den nächsten Tagen: