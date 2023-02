Wetter in NRW: Experte warnt vor „kräftigem Absturz“ – jetzt müssen wir uns warm anziehen

Das Wetter in NRW steht kurz vor einer frostigen Wende. Nach den warmen Tagen über Karneval wird es nun zum Wochenende hin noch mal ungewohnt kühl. Die Jeansjacke musst du die nächsten Tage wohl oder übel noch mal gegen deinen Wintermantel eintauschen.

Für die laufende Woche holt das Wetter in NRW vielleicht zum letzten Mal die Winter-Peitsche raus. Also mach‘ dich auf was gefasst!

Wetter in NRW: Experte sieht „kräftigen Absturz“ voraus

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung („Wetter.net“) waren sowohl der Januar als auch der Februar „deutlich“ zu warm. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss, denn es wird kühler. Das stellt gefühlt einen „kräftigen Absturz“ dar. Es geht runter von 20 Grad in der Spitze auf bis zu null Grad am kommenden Wochenende.

War der Dienstag noch ein milder Frühlingstag mit mehr als drei Grad über dem Klimamittel, so erwartet uns diese Woche nasskaltes Wetter. Der Mittwoch startete noch mit Höchstwerten bis 15 Grad, nachts werden die bereits auf fünf Grad gedrückt. Dabei vermischen sich leichter Regen und Nebel.

Und auch am Donnerstag ist leichter bis Sprühregen angesagt. Die Temperaturen erreichen dann gerade so zehn Grad. Nachts wird es dann bei null bis drei Grad deutlich kühler. Dazu gibt es Reif und örtlich sogar Glätte.

So wird das Wochenende

Der Freitag startet lediglich bewölkt, am Vormittag kommt allerdings aus Norden wieder neuer Regen daher. Im Bergland besteht zudem die Chance auf Schnee, aber auch Glättegefahr. Nachmittags ziehen die Schauer dann weitestgehend ab und wir erreichen maximal sieben Grad. Am Kahlen Asten kommen wir sogar schon am Gefrierpunkt an.

Im Nordosten wehen dabei vereinzelt starke Böen. Nachts regnet es weiter und im Bergland schneit es. Die Temperaturen sinken auf den Nullpunkt, in höheren Lagen sogar weit darunter bei weiterhin bestehender Glättegefahr.

Schnee und Regen hält auch der Samstag bereit bei ähnlichen Temperaturen wie tags zuvor. Dabei weht ein frischer Wind. Die Nacht soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) jedoch trocken, aber wolkenverhangen bleiben. Und es wird klirrend kalt. Die Temperaturen rutschen in den Keller und weit in den Minusbereich.

Wetter in NRW: Ausblick auf März

Doch nicht verzagen, Meteorologe Jung hat wärmende Nachrichten im Gepäck. Der März bringt den Frühling mit und damit auch wieder mildere Temperaturen. Nach dem nasskalten Wochenende wartet mutmaßlich eine warme Trockenperiode auf uns. Und vielleicht gibt dann sogar einen Vorgeschmack auf den Sommer.