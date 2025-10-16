Kommt es nun zur Wetter-Wende in NRW? Meteorologe wird deutlich

Die Bäume verlieren ihre Blätter, die gelb und rot die Straßen und Gehwege bereits zuhauf bedecken. Nur die klassischen Herbstregenschauer fehlen in diesem Jahr bislang. Stattdessen präsentiert sich das Wetter in NRW aktuell mit angenehmen Temperaturen und wenig Regen. Doch wer gehofft hatte, dass die Herbstferien so gemütlich und ruhig weitergehen, liegt daneben.

Laut Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ steht der Wetterküche in Nordrhein-Westfalen bald ein kräftiger Schub bevor.

Wetter-Wende in NRW: Meteorologe wird deutlich

Aktuell hält sich das Hoch „Sieglinde“ über Deutschland und sorgt weiter für ruhiges, aber graues Herbstwetter. Ein paar Tropfen Sprühregen hier und da, ansonsten bleibt es trocken, zumindest bis Dienstag (21. Oktober). Dann will es der Herbst noch einmal wissen und bringt ab Mitte kommender Woche deutlich mehr Bewegung.

Ab Mittwoch (22. Oktober) kommt eine ordentliche Portion Regen nach NRW (Stand 15. Oktober). Experte Dominik Jung erklärt, worauf man sich einstellen muss. Besonders im Süden und im Rheinland erwarten Meteorologen kräftige Schauer mit 40 bis 50 Litern Regen pro Quadratmeter, stellenweise sogar bis zu 60 Litern bis zum 28. Oktober.

Wetter-Aussichten für NRW im Oktober

Damit ist klar: Das bisher stabile Hoch zieht sich nach Osteuropa zurück und atlantische Tiefausläufer übernehmen das Ruder. Damit wird das Wetter deutlich wechselhafter, nass und stellenweise windig.

++ auch interessant: Frost und Schnee in NRW? Wetter-Experte wird deutlich – „Der Winter kommt“ ++

Eine gute Nachricht gibt es dann aber doch: Ein frühwinterlicher Kälteeinbruch bleibt schonmal aus. Die Temperaturen verharren bei milden 12 bis 16 Grad. Doch wer auf goldene Oktobertage gehofft hatte, sollte die Sonnenbrille langsam wieder gegen eine Regenjacke tauschen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Der Trend mit den recht angenehmen Temperaturen für den Herbst soll laut Meteorologe Dominik Jung auch im November weiter anhalten.