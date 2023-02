Wetter in NRW: Experte mit trauriger Prognose – „Winter-Drama“

Müssen wir uns auf einen absoluten Wintereinbruch einstellen? Die vergangenen Tage waren eher durchwachsen: Neben Wind und Regen haben sich hin und wieder auch ein paar Schneeflöckchen in der Luft verirrt. Von Sonne war jedenfalls wenig zu sehen…

Überrollt uns jetzt erstmal noch eine Schneewalze? Die Prognose eines Experten verheißt zumindest nichts Gutes für alle Frühlingsfans: Ein regelrechtes Winter-Chaos könnte im Anmarsch sein!

Wetter-Experte: „Ganz schönes Winter-Drama“

Nachdem es Ende Januar noch mal ordentlich kalt wurde, startete der Februar mit deutlich milderen Temperaturen. „Es wäre ein ganz schönes Winter-Drama geworden“, verriet Meteorologe Dominik Jung in seiner Prognose. Doch dieser Plan wurde durchkreuzt: Durch Temperaturen im Plusbereich war vorerst absolutes Tau-Wetter angesagt – das ließ auch den letzten Schnee nicht lange überleben.

Und wie geht es jetzt weiter? „Der große Wintereinbruch bleibt wahrscheinlich aus, denn es kommt einfach kein Schnee vom Himmel runter“, erklärte der Wetter-Experte. Stattdessen erwartet uns aber eine trockene Kälte. Unter diesen Umständen ist Dauerfrost vorprogrammiert.

Wetter-Prognose: Neuer Winter-Rekord?

Bei einem Vergleich mit den durchschnittlichen Temperaturen aus dem Jahr 1991 war der damalige Januar dennoch kälter. Die Bilanz aus diesem Jahr zeigt einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad Celsius. Ein neuer Rekord für einen milden Winter wird zwar nicht aufgestellt – trotzdem aber kein Wunder, dass bereits in einige Regionen in NRW erste Frühblüher ihren Kopf in Richtung Sonnenlicht recken.

Doch das frühjährliche Erwachen könnte schon bald ausgebremst werden. „Wir sehen es wird freundlicher, bleibt aber schon relativ kühl“, stellte Wetter-Experte Jung klar. Auch in den kommenden Tagen liegen die Temperaturen zwischen minus und plus zwei Grad in Richtung Niederrhein. Durch die teils stürmischen Phasen fühlt es sich entsprechend sogar kälter an.