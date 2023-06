Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Sommer-Ansage – „Lage wird sich weiter verschärfen“

Kommt bald Bewegung in das Wetter in NRW? Diese Frage stellt sich Meteorologe Dominik Jung aktuell immer wieder. Denn schon seit Tagen ist es sonnig, trocken und jetzt wird es auch immer wärmer.

Es herrscht traumhaftes Wetter in NRW. Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn traut sich nicht eine Regenwolke mehr über den Himmel. Doch der schöne Schein trügt.

Wetter in NRW: Hoch trifft auf Hoch – „Lage weiter verschärfen“

„Das Hoch Wiola bekommt Unterstützung vom Hoch Xamara“, sieht der Experte mit Blick auf die Wetterkarte. Und zusammen halten die Hochs das Wetter stabil. Sonne, warme Temperaturen und kein Regen. Das soll sich auch bis Mittwoch (7. Juni) kaum ändern. Und steht mit Fronleichnam (8. Juni), so Jung, sogar ein traumhafter Feiertag bevor.

Doch was schön für NRW scheint, bereitet im Rest des Landes bereits massive Probleme. Hier hält bereits seit Wochen die Trockenheit an. Und jetzt, wo kein Regen mehr in Sicht ist, dürfte sich das auch so bald nicht ändern. Besonders betroffen sind der Osten und Norden von Deutschland. Dort war der Mai im Gegensatz zu NRW viel zu trocken. „Da wird sich diese Lage weiter verschärfen“, schätz der Meteorologe.

„Stabiles Schönwetterhoch“

Doch jetzt erst mal zum Wetter der nächsten Tage. Der Freitagmorgen startete noch mit dichten Wolken, bis zum Nachmittag aber wieder verbreitet sonnig. In der Nacht wird es dafür aber wieder relativ kühl bei klarem Himmel. Auch am Samstag und Sonntag gibt es wieder viel Sonnenschein – bis zu 16 Sonnenstunden und 24 Grad.

Am Montag wird es dann sogar noch wärmer, auch endlich im Norden! Dienstag bleibt aber noch etwas „unsicher“. Das deutsche Wettermodell sagt es bleibt trocken, während das amerikanische Modell von einzelnen Schauern spricht. Und auch das übernächste Wochenende könnte etwas wechselhafter werden. Aber so richtig „kippt“ das Wetter dann doch nicht. „Die sommerlichen Temperaturen, sie bleiben uns also erhalten“

