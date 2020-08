Wetter: Nach Unwettern und Schauern – DAS kommt schon bald mit voller Wucht auf uns zu

In den vergangenen Tagen machte das Wetter in Deutschland was es will: Unwetter, Schauer, Sonne wechselten sich immer wieder ab. Das brachte auch eine Abkühlung nach den hochsommerlichen Tagen. Doch schon bald kommt DAS mit voller Wucht auf uns zu.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann warnt.

Wetter: Nach Unwetter und Gewitter erwartet uns DAS

Am heutigen Mittwoch kommt es im Osten und Nordosten sowie im Südosten Bayern vereinzelt zu kräftigen Schauern und Gewitter. Ansonsten ist es größtenteils sonnig bei Höchstwerten von 25 bis 29 Grad. An der See sowie in höheren Lagen bleibt es etwas kühler.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst weiter. Es ist vielerorts sonnig und trocken. Vom Niederrhein bis nach Mecklenburg ist es zeitweise bewölkt und hin und wieder regnet es, doch im Lauf des Tages lockert es zunehmend auf. Dazu steigen die Temperaturen auf 27 bis 35 Grad.

Wetter trifft uns mit voller Wucht

Am Freitag kommt dann mit voller Wucht erneut eine schwüle Hitze auf uns zu. Jörg Kachelmann schreibt auf Twitter: „Das wird zum Freitag noch mal eine knackige Hitze im Osten und Süden des Landes.“ Auf einer Deutschlandkarte des Meteorologen ist Deutschland mit einer dunkelroten Farbe markiert. In Ost- und Süddeutschland geht Farbe sogar leicht in ein bordeauxrot über.

Das wird zum Freitag nochmal eine knackige #Hitze im Osten und Süden des Landes. Unser Super HD Modell reicht jetzt auch soweit. (Für Details in die Länder und Kreise) /LDhttps://t.co/WVIzuUB01q — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 19, 2020

Das schwülheiße Wetter kommt zurück. (Symbolbild) Foto: imago images / Levine-Roberts

Die Temperaturen erreichen demnach Werte von 30 bis 34 Grad - im Rest des Landes 26 bis 30 Grad. In der Nordwesthälfte ist es dazu bewölkt bis stark bewölkt mit gelegentlich Regen, im Nordseeumfeld sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Ansonsten ist es sonnig und trocken. Das Schwitzen ist also noch nicht vorbei. (nk)