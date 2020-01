Wetter: Nach mildem Januar – kommt nun dieser Hammer auf uns zu?

Der Schnee rieselt in diesem Winter nicht leise, er rieselt gar nicht. Das Wetter in diesem Winter wirkt in Deutschland wenig winterlich. Der Januar war bisher wenig abwechslungsreich: grauer Himmel, Regen und milde Temperaturen. Schnee und Frost: Fehlanzeige.

Wetter: Winter-Wende nach warmer Woche?

Trotzdem haben viele Menschen die Hoffnung auf einen weißen Winter nicht aufgegeben: Gibt es beim Wetter zum Abschluss des Monats vielleicht doch noch die 180-Grad-Wende?

---------------

Mehr Wetter-Themen:

---------------

Meteorologe Dominik Jung prognostiziert: Nachdem die kommende Woche eher einem Frühlingserwachen gleicht, „ist zum letzten Monatsdrittel Abkühlung in Sicht.“

Schon wieder Frühlingswetter! Kommt danach der Winter? https://t.co/TJqebE7l6R — Dominik Jung (@WetterExperte) January 13, 2020

Wetter: Historisch heißer Januar

Trotzdem bleibt der Januar im Vergleich zu den Durchschnitts-Temperaturen der vergangenen 60 Jahre mit 4,5 Grad plus viel zu warm. Gerade deshalb wäre ein richtiger Wintereinbruch „dringend notwendig.“

----------------

Kältephasen im vergangenen Jahrhundert:

Obwohl die Temperaturen seit dem frühen 18.Jahrhundert eigentlich stetig steigen, gab es eine Kühlphase zwischen dem Ende der 1930er-Jahre und den späten 1960er-Jahren

Als besonders kalt gelten die Winter in den Jahren 1939/1940, 1941/1942, 1946/1947 sowie 1962/1963

In Europa fiel etwa 1962 bereits im November Schnee, in Osteuropa fielen die Temperaturen auf minus 40 Grad Celsius

Die Kälte zeigte sich auch sehr bildlich: So schwammen im Winter 1962/1963 auf dem niederländischen Wattenmeer ganze Eisberge und der gesamte Bodensee war zugefroren. Das war davor zuletzt 1830 der Fall - und kam seit 1963 kein einziges Mal mehr vor

---------------

Aber: „Der große Winterwurf wird das nicht werden“, räumt der Experte Dominik Jung ein.