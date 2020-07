Wetter: Meteorologe mit niederschmetternder Ankündigung – Sommerloch in Deutschland

Auch wenn derzeit in einigen Regionen kurzzeitig die Sonne scheint, wirklich toll war das aktuelle Wetter nicht. Hochsommer sieht anders aus. Wie gerne wollten wir in den vergangenen Tagen draußen ein Eis genießen und die Füße am See ins kalte Nass halten. Das Wetter spielte leider nicht mit. Jetzt folgt auch noch eine niederschmetternde Ankündigung.

„Die Wetter-Lage war in dieser Woche extrem turbulent. Herbst im Norden, zeitweise Hochsommer im Süden, Gewitter mit Starkregen, Dauerregen, Bodenfrost, tropische Nächte. In dieser Woche war wirklich alles dabei“ so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net.

Wetter: Experte mit niederschmetternder Ankündigung

Doch das soll sich in der kommenden Woche ändern. „Doch der Schaukelsommer, der ist für weitere Überraschungen gut.“ Mittwoch soll es wieder unbeständiger werden, am Wochenende warm. Ein reines Temperatur-Geschaukele.

Wetter: Ob wir diesen Sommer richtig schwitzen werden? (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Während um uns herum, in Algerien und Afrika die Menschen bei um die 40 Grad schwitzen, sitzen wir in Deutschland aktuell in einem „kleinen Kälteloch fest, man kann es auch Sommerloch nennen“, so Jung.

Anfang der Woche hält das Wetter einige Sonnenstrahlen bei 17 bis 27 Grad bereit. Dienstag wird es noch etwas wärmer. Doch schon am Mittwoch kommen im Westen und Norden wieder die Gewitter-Wolken hervor.

Das war der Hitze-Sommer 2018:

2018 fiel wenig Regen, gleichzeitig war es extrem warm

In Europa kam es zu Waldbränden, Hitzeschäden und Ernteausfällen

Wegen der warmen Flüsse wurden sogar Kraftwerke abgeschaltet

In Deutschland war der Sommer 3,8 Grad °C wärmer als in den letzten Jahrzehnten

Selbst im Oktober herrschten sommerliche Werte: 28,6 °C wurden am 13. Oktober in Tönisvorst gemessen

„Am Mittwoch kommt ein neues Tief vorbeigerauscht. Es gibt wieder Herbst- und Regenwetter und viele Wolken. Das Ganze bei 20 bis 23 Grad“, so der Wetter-Experte.

Der Süden Deutschlands kann sich hingegen über sonniges und warmes Wetter freuen. Donnerstag bleibt es auch weiterhin wechselhaft und kühl im Norden. Zum Freitag hin wird es aber deutlich schöner.

Wetter: Kommt die Hitze zu den Hundstagen? Das ist die heißeste Zeit des Jahres!

„Am Wochenende geht es schon wieder auf im Schaukelsommer. Die Temperaturen am Freitag liegen im Südwesten bei bis zu 30 Grad. Am Samstag sogar bis zu 32 Grad. Der Sommer versucht es noch einmal.“

Wetter: Hitze-Welle Ende Juli?

Das Auf und Ab geht in der kommenden Woche weiter. Aber vielleicht bringt die darauffolgende Woche etwas mehr Sonne und Bade-Wetter mit sich. Die Schüler, die bereits Ferien haben, dürfte es freuen.

„Gegen Ende Juli gibt es einen leichten Trend, das die Hitze-Welle kommen soll. Normalerweise ist dies die heißeste Zeit des Jahres. Doch so ganz genau wissen es die Meteorologen noch nicht. Man muss die nächsten Tage weiter abwarten“, so Wetter-Experte Dominik Jung.

Und wenn der Juli nicht so heiter wird, bleibt immer noch Hoffnung für den August. Denn auch dieser Monat ist meist immer sonnig und warm in Deutschland. (ldi)