Wetter: Krasses Tief erreicht Deutschland – HIER ist Chaos programmiert

Wetter: Ein Tief rast auf uns zu. Das bringt Schnee und Blitzeis. Chaos auf den Straßen ist programmiert. Wetter-Tief Toni hält aber noch mehr bereit. Hier musst du besonders aufpassen. Ob wir auch weiße Weihnachten 2019 erleben dürfen? Hier die Antworten zum Wetter.

Wetter: Weiße Weihnachten 2019?

Wetter-Tief Tobi kommt am Freitag gegen 14 Uhr in Deutschland an. Bis Samstag soll Schnee herunterkommen. „In der Mitte und im Süden des Landes gibt es den meisten Schnee“, so Wetter-Expertin Sarah Hachenberger. Aber auch im Norden kann es durchaus schneien.

Am Freitagmorgen meldete der Deutsche Wetterdienst möglichen Schneefall in Dortmund. Der Schnee soll dort aber nicht liegen bleiben, dafür ist das Wetter zu mild.

Wetter: Sturmböen bis zu 100 km/h erwartet. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

Hier fällt am meisten Schnee

In den Mittelgebirgen kannst du sogar mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee rechnen. Aufgepasst: Im Schwarzwald fällt am meisten Schnee. Dort kommen über 40 Zentimeter Schnee auf dich zu. „Allerdings wird die Schneedecke nicht ganz so hoch sein, sie schmilzt immer mal zwischendurch“, verrät die Wetter-Expertin. Ob es dort zu Weihnachten 2019 auch weiß wird? Das kann man derzeit noch nicht sagen.

Wetter-Tief Toni hält aber nicht nur Niederschlag parat. Auch Sturmböen kann es geben.

Wetter: Sturmböen mit 100 Stundenkilometern

Achtung im Westen Deutschlands: Dort können Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern auf dich zukommen. Ein weiteres Tief kommt aber am Samstag auch noch zusätzlich auf den Süden zu. Dort musst du mit starken Wind bis zu 100 km/h auf den Bergen rechnen. Das Wetter-Tief zieht im Laufe des Tages Richtung Osten.

In München hat im Vergleich die meisten weißen Weihnachten gehabt. Ob wir diesmal wieder weiße Weihnachten 2019 bekommen? (Symbolbild) Foto: imago images / Nordphoto

„Am Sonntag bahnt sich ein neuer Sturm an, der eher die Küstenregion trifft“, so die Wetter-Frau. Genaueres kann man aber noch nicht sagen.

Auch kann noch nicht ganz klar gesagt werden, ob wir weiße Weihnachten 2019 bekommen. Zuversichtliche Angaben können erst wenige Tage vor Heiligabend gemacht werden. (ldi)