Am Rosenmontag schwingt das Wetter um – doch das kann besonders gefährlich werden. (Symbolbild)

Wetter kippt am Rosenmontag – Expertin: „Gefährliche Lage!“

Nachdem Deutschland nun schon seit einigen Tagen von einer Kälteperiode in Atem gehalten wird und Schnee und Eismassen vielerorts für Chaos gesorgt haben, schwingt am Rosenmontag das Wetter um. Doch auch die kommenden milderen Temperaturen sind nicht komplett harmlos.

Laut „Wetter.com“ führt auch die wärmere Luft mancherorts zu einer „gefährlichen Lage“.

Wetter: Milde Luft trifft auf gefrorene Böden

Momentan herrschen in Deutschland eisige Temperaturen, doch das wird sich in der kommenden Woche ändern. Von Westen her zieht mildere Luft ins Land und löst die trockene, kalte Winterluft ab.

----------------------------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

----------------------------------

Doch wenn gefrorene Böden und eine feuchte, warme Luft aufeinandertreffen, kann es auf den Straßen wieder gefährlich werden. Gerade unter diesen Bedingungen kommt es schnell zur Bildung von Eis und Glätte. Das ebenfalls von Westen nach Osten ziehendes Regenband unterstützt die Bildung von Glatteis.

Meteorologin Anna Göbel von „Wetter.com“ warnt deshalb vor einer „gefährlichen Lage“. Im Westen Deutschlands werden am Rosenmontag bereits wieder Temperaturen im positiven Bereich erwartet. Bis zu 6 Grad Celsius sollen es werden. Im Osten bleibt es mit -2 bis -5 Grad Celsius noch etwas kälter.

Insgesamt werden die Temperaturen milder. Steht schon bald der Frühling vor der Tür? Foto: IMAGO / Daniel Schvarcz

------------------------

Der schnelle Temperaturwechsel sollte also nicht unterschätzt werden. Besonders auf den Straßen ist weiterhin besondere Vorsicht gefragt. (cm)