Wetter: Irres Phänomen! Dieses Wolkenbild sieht aus wie ...

Wetter: Wolken können die verrücktesten Formationen haben. So wie in einem Fall aus Wien.

Zugegeben, man braucht etwas Fantasie!

Aber je öfter man das Bild betrachtet, umso mehr sieht man die Ähnlichkeit. In Wien hat ein unbekannter Wetter-Experte auf jeden Fall eine Menge Fantasie gehabt.

Wetter: Wolke sieht aus wie Donald Trump

Er schoss einen Schnappschuss einer Wolke, versah es mit dem Kommentar „Trump is in the air“ und lud es bei Jodel hoch.

Die User feiern das Bild. Auf der Facebook-Seite „Jodel - die hyperlokale Community“ erhielt das Bild des Wetter-Phänomens fast 4.000 Likes und wurde fast 250 Mal kommentiert.

„Nichts als heiße Luft“ steht als Kommentar neben dem Bild.

Ähnlich lesen sich die Kommentare der User.

Wäre das schön, wenn der Vogel sich auch so schnell verziehen würde...

Sieht echt so aus

He's everywhere

Troll in the clouds

Das trumpsche Wetterphänomen ist nicht das einzige unterhaltsame Jodel.

So funktioniert Jodel:

Jodel ist eine mobile Social-Media-Applikation, die ihren Nutzern ermöglicht, anonymisierte Beiträge zu posten.

Diese sind in einem Radius von zehn Kilometern für andere User sichtbar.

Die Beiträge können ein Text, ein aufgenommenes Foto mit Kommentar oder ein Video sein.

Andere User in der Nähe können den Beitrag dann positiv oder negativ bewerten und kommentieren.

Jodel Venture GmbH hat ihren Sitz in Berlin und 30 Mitarbeiter. Gründer ist Alessio Borgmeyer.

