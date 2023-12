Wetter in NRW: Experte mit unheilvoller Prognose – „Das geht nicht gut“

Nichts verfolgt uns im Alltag so sehr wie das Wetter in NRW. Mal ist es eisig kalt, mal viel zu warm, mal stürmt es und am nächsten Tag sehen die Wetteraussichten schon wieder ganz anders aus. Jetzt liegen die Prognosen für das kommende Wochenende (ab 08.12.) vor. Und die verheißen nicht nur Gutes!

+++ Wetter in NRW: Experte sieht unglaubliches Phänomen aufziehen – „Anomalie“ +++

Autofahrer müssen jetzt nämlich besonders aufpassen. Denn ab Freitagmorgen besteht in Deutschland Glättegefahr. Eines ist klar: Unbedingt vorsichtig fahren!

Wetter in NRW: Achtung, glatt!

Wetterexperten befürchten Schlimmes. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.12.) soll eisig kalt werden. Der Tag startet im Westen dann bereits ab ungefähr 6 und 7 Uhr morgens mit einer Schnee- und Eisregenfront. Und dann kann es richtig gefährlich werden. Wer kann und es sich leisten kann, sollte morgen besser im Home Office bleiben, empfiehlt der Wetterexperte Dominik Jung von „wetter.net“.

Auch interessant: Wetter in NRW: Nach Winter-Walze – Experte völlig baff: „Mein lieber Mann“

Schnee und Regen auf gefrorenen Boden: „Das geht nicht gut“, heißt es dazu. Und aufgrund des Bahn-Streiks der GDL können die Menschen auch nicht auf die Deutsche Bahn umsteigen. „Es wird auf den Straßen chaotisch werden“, so Jung. Doch die Milderung kommt zum Glück. Durch Dauerregen und viel Wind taut der Schnee im Laufe der Tage wieder weg.

„Wir haben schon wärmere Weihnachten gehabt“

Die Kommentare zu dem Wetter sind gemischt. Die einen sehen dem massivem Tauwetter glimpflich entgegen. Andere Weihnachten seien schließlich noch wärmer gewesen als aktuell. Andere sind aufgrund des bevorstehenden Glatteises eher genervt: „Wann hört diese scheiße endlich auf?! Wir haben hier seit gut 2 Wochen nur noch Glätte!“, schrieb einer. Klar ist auf jeden Fall, dass es auf den Straßen gefährlich werden kann. „Ist wirklich schade, dass es wieder milder wird. Glaube immer noch an Weiße Weihnachten“ schreibt ein anderer User seine Gedanken in die Kommentare.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob die Weihnachten nun grün oder weiß werden, das lässt sich abschließend noch nicht beantworten. Das Wetter in NRW ist schließlich unberechenbar. „Kommt die Kälte um Weihnachten wieder? Gut möglich!“, sagt der Wetterexperte jedoch. Es bleibt spannend!