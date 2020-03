Wetter in NRW: DWD gibt Warnung raus – Achtung, jetzt kommt...

Nicht nur das Coronavirus wütet aktuell in Deutschland – auch das Wetter gibt an diesem Wochenende keine Ruhe.

Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Ruhrgebiets-Städte eine Warnung rausgegeben. Demnach wird das Wetter ungemütlich.

Wetter in NRW: Davor warnt der DWD

Als wäre die Situation in Deutschland nicht angespannt genug, könnte vielen Menschen am Wochenende auch das Wetter zu schaffen machen.

Denn laut einer Wetter-Warnung des DWD kann es im Ruhrgebiet von Samstagmittag bis zum Sonntag zu Frost der Stufen eins und zwei kommen. Das bedeutet eine Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt und bis zu -10 Grad – also auch Glättegefahr.

Die Warnung gilt für folgende Städte:

Mülheim

Duisburg

Bochum

Essen

Gelsenkirchen

Bottrop

Dortmund

Herne

Auch wenn die Sonne scheint, wird es nach den vergangenen frühlingswarmen Tagen wieder deutlich kälter – vor allem nachts.

Kälteschock für Deutschland

Der plötzliche Wetter-Einbruch trifft dabei das ganze Bundesland. Laut DWD kommt die kalte Luft mit einem Nord-/Ostwind, der besonders die frisch eintopften Pflanzen auf so manchem Balkon schaden könnte. Außerdem sorgt der Wind dafür, dass sich die prognostizierten Temperaturen von acht bis zehn Grad kälter anfühlen.

In den kommenden Tagen mit Nordost-/Ostwind deutlich kältere Luft, dann nachts verbreitet leichter bis mäßiger #Frost (Ausnahme: Küsten). Gefahr für empfindliche Pflanzen! /V pic.twitter.com/qzR0kwwPev — DWD (@DWD_presse) March 20, 2020

Wetter-Experte Dominik Jung kündigt an, dass der Frost und die kalte Luft die ganze kommende Wochen anhalten könnte: „Der Kälteschock erreicht Deutschland. Als Nachtfrost ab Sonntag und dann eigentlich so gut wie jeden Morgen in der kommenden Woche!“, so Jung gegenüber „Bild“.

„Erst am Freitagmorgen ist Deutschland wieder frostfrei. Das hatten wir in diesem Ausmaß den ganzen Winter nicht“, zitiert „Bild“ den Metereologen. (kv)