Wetter: Experten mit Hammer-Prognose – „Am Donnerstag wird es ...“

Bis zu 27 Grad werden in Deutschland erwartet.

Die Wetter-Experten sind optimistisch: Erst am Montag sorgte ein Tief aus Skandinavien für Regen und Kälte. In manchen Teilen Deutschlands gab es in der Nacht sogar Frost. Doch der nächste Wetter-Umschwung steht vor der Tür.

Wetter: Experten mit Hammer-Prognose

In den nächsten Tagen klettert das Thermometer deutlich rauf. Am Donnerstag darf man sich in Deutschland sogar über frühsommerliche Temperaturen freuen.

„Am Donnerstag wird es wieder überall frühsommerlich warm und die Temperaturen steigen auf 17 bis 24 Grad“, schreibt „Kachelmannwetter“ . Vereinzelt sind entlang des Oberrheins oder im Westen bis zu 25 Grad möglich. Vielfach scheint die Sonne, nur vereinzelt tauchen allenfalls dünne, hohe Wolkenfelder auf.

In der Nacht ist es dann teils bewölkt und die Temperaturen kühlen sich etwas ab.

Am Freitag setzt das Wetter dann noch einen drauf. Laut Vorhersage des Deutsche Wetterdienst (DWD), steigen die Höchstwerte auf 18 bis 27 Grad im Südwesten. Es bleibt weiterhin trocken. Auch im Norden scheint die Sonne. Aus der Nordhälfte weht nur schwacher Wind.

Wetterumschwung vor der Tür

Doch das schöne Wetter hat einen Haken: Wegen des Coronavirus sollen die Menschen eigentlich zu Hause bleiben. Das Wetter zieht bestimmt wieder einige Menschen vor die Tür, doch bitte immer mit dem nötigen Abstand.

Zum Wochenende bleiben uns die Temperaturen erhalten. Allerdings kann es hier und da vereinzelt regnen. Im Westen und Südwesten Deutschlands kann es sogar gewittern. Ansonsten weht aus Nordost nur schwacher bis mäßiger Wind. (mia)