Wetter in Deutschland: Meteorologe mit unerwarteter Weihnachts-Vorhersage – „Einige Kapriolen auf Lager“

Bringt das Wetter in Deutschland uns weiße Weihnachten? Weil die Winter zuletzt immer wärmer wurden, fiel Schnee in den vergangenen Jahren immer seltener.

Auch in diesem Dezember ist mit überzuckerten Hausdächern und Baumwipfeln laut den Experten von „wetter.net“ nicht zu rechnen. Stattdessen hat das Wetter in Deutschland für die Weihnachtswoche „einige Kapriolen auf Lager“...

Wetter in Deutschland: Dieses feuchte Schlamassel kommt in der Weihnachtswoche auf uns zu

Wer am Dienstag die Chance hat, an die frische Luft zu gehen, sollte sie nutzen. Vor allem in Mitteldeutschland, aber auch in der Lausitz und in den Höhen in Niederbayern scheint nochmal die Sonne. Am Nachmittag geht es dann im Westen bei rund 10 Grad schon mit dem regnerischen Schmuddelwetter los.

Für Dienstag und Mittwoch sagen die Experten warme Luftmassen voraus, die in Richtung Norden weiterziehen. Genau das sorgt dann für weiteren Niederschlag: Es entsteht eine Regenfront, die sich quer über Mitteleuropa und Deutschland breitmacht.

Heißt: Dauerregen vor allen an den westlichen Mittelgebirgen. Weiße Weihnachten haben wir uns anders vorgestellt...

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Ein wenig besser sieht es schon im Süden Deutschlands aus. Dort kann es zumindest zeitweise trocken bleiben. Im Breisgau und der Nähe der Alpen (10 bis 15 Grad) sowie im Norden in Küstennähe (4 bis 12 Grad) lässt sich womöglich sogar hin und wieder die Sonne blicken. Doch spätestens am Heiligabend heißt es auch dort: Halte deinen Regenschirm griffbereit.

In Höhenlagen können sich an diesem Tag zum Regen allerdings auch erste Schneeflocken gesellen. Ganz anders sieht es in niedriger gelegenen Gebieten entlang des Rheins aus: Hier seien laut der Experten auch zweistellige Temperaturen möglich.

Wetter in Deutschland: Wer im Flachland wohnt, der wird vermutlich keinen Schneemann im Wald bauen können. Foto: imago images / Jan Eifert

HIER ist Schnee an Weihnachten möglich

Doch die ersten Schneeflocken vom Donnerstag fühlen sich am Freitag auch in tieferen Lagen wohler. Das Wetter in Deutschland wird dann kühler, sodass die Menschen im Alpenvorland mit „viel Schneefall“ rechnen müssen, so „wetter.net“.

Auch in den Mittelgebirgen gibt es dann möglicherweise eine weiße Überraschung. Zum zweiten Weihnachtsfeiertag am Samstag sei in Höhen ab 300 bis 600 Metern Schnee möglich!

Alle, die darunter wohnen und von weißer Weihnacht träumen, müssen die Experten in die Realität zurückholen: Eine Schneedecke im Flachland sei leider nach wie vor unwahrscheinlich. (vh)