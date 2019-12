Wetter vor Weihnachten: In Deutschland ist es wärmer als in ...

Von Schnee keine Spur, Frost gibt es höchstens in der Nacht: Das Wetter in Deutschland passt derzeit so gar nicht in den Dezember.

Daher schauen viele Spanien-Urlauber dieser Tage in die Röhre. Denn das Wetter in Deutschland ist zurzeit wärmer als in Palma de Mallorca!

Wetter in Deutschland: Warmer Dezember dank Sonnenstrahlen

Im bayrischen Piding wurden am Dienstagnachmittag bis zu 20 frühlingshafte Grad gemessen. Man bedenke: im Dezember. Das ist vergleichsweise regelrecht „heiß“ zu nennen. Zur gleichen Zeit herrschten in Palma de Mallorca gerade einmal „läppische“ 19 Grad!

Wetter in Deutschland: Stellenweise ist es wärmer als in Palma de Mallorca. Foto: imago images / Westend61

Ähnlich soll es in dieser Woche weitergehen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleiben die „ungewöhnlich milden Temperaturen“ vorerst in Deutschland.

Es bleibt wärmer als gewöhnlich

Zwar bleibt es nicht ganz so warm, aber die Frühlingstemperaturen herrschen weiter vor. Die Höchstwerte liegen bei zwischen 8 Grad im Norden und klettern im Süden wieder auf stolze 15 Grad – wenn die Sonne mitspielt.

Denn ab der Mittagszeit ziehen dichte Wolken in einem Streifen vom Oberrhein über Franken bis in die Lausitz. Sie bringen nicht nur den ein oder anderen Regenschauer mit, sondern sorgen auch für kühleres Wetter. Im Westen des Landes lockert es sich dann später wieder auf.

--------------------

Mehr Wetter-Themen:

--------------------

Auch dort klettern die Temperaturen laut dem DWD am Donnerstag auf 15 Grad bei Sonnenschein. Wer im nebligen Tal wohnt, muss sich dagegen dick anziehen. Hier wird das Thermometer höchstens fünf Grad anzeigen.

Sonnenschein auf der Mittelmeerinsel

Zugegeben: Was den Sonnenschein betrifft, haben die Urlauber in Palma de Mallorca am Ende doch die Nase vorn. Mindestens vier Stunden Sonnenschein verspricht das Portal „wetter.de“ für die Baleareninsel.

Und dazu soll es den ganzen Tag über trocken und heiter bleiben – und das bei Wassertemperaturen um 16 Grad. (vh)