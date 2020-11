Wetter in Deutschland: Unfassbare Werte! DIESES Phänomen lässt Meteorologen staunen

Eigentlich hätten in der kommenden Woche einige Weihnachtsmärkte eröffnet - das Wetter in Deutschland hätte jedenfalls mit viel Sonne bestens mitgespielt. Doch der Corona-Lockdown macht dem einen Strich durch die Rechnung. Veranstaltungen mussten wieder abgesagt werden.

Doch das Spazierengehen kann dir im November die Laune wieder aufmuntern. Denn wie der WeatherChannel berichtet, wird das Wetter in Deutschland in der kommenden Woche mild und sonnig. Ganz entgegen dem tristen November-Blues!

Wetter in Deutschland: Meteorologe erstaunt über Wetter-Phänomen im November

Der Meteorologe Jan Schenk verkündet im WeatherChannel-Video, dass ein Russland-Hoch mildes „Frühlingswetter“ nach Deutschland bringt. Ja ganz genau, Frühling im nahenden Winter!

Wetter: In der kommenden Woche scheint die Sonne und es wird richtig warm für den November. Nachts kann es aber trotzdem frieren. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Temperaturen klettern am Wochenende schon wieder etwas nach oben. Am Niederrhein sollen am Sonntag 18 Grad drin sein. Grund dafür sind warme Südwinde, die den Westen Europas dominieren. Am Montag könnten die Werte dann wieder die 20-Grad-Marke knacken. „Also wirklich tolles Wetter und viel Sonnenschein“, so Schenk. Regen und Schnee sind so gut wie nicht in Sicht.

Die Klimaerwärmung zeigt also schon einige Auswirkungen in Europa. Denn eigentlich sollten die Werte zu dieser Zeit im Herbst um vier bis acht Grad kälter sein.

Und dann zieht der Wetter-Experte auch noch einen krassen Vergleich: In Köln und in einigen anderen Teilen im Westen der Bundesrepublik wird es somit wärmer als im spanischen Madrid. Denn da bringt das Russland-Hoch zwar schönes Wetter, das aber eben mit eisigeren Temperaturen daherkommt.

Im Laufe der Woche sollen die Höchstwerte dann aber wieder laut WeatherChannel allmählich sinken. Nachts musst du allerdings auch jetzt schon mit Frost rechnen.

Kältephase im vergangenen Jahrhundert:

Obwohl die Temperaturen seit dem frühen 18.Jahrhundert eigentlich stetig steigen, gab es eine Kühlphase zwischen dem Ende der 1930er-Jahre und den späten 1960er-Jahren

Ab besonders kalt gelten die Winter 1939/1940, 1941/1942, 1946/1947 sowie 1962/1963

In Europa fiel etwa 1962 bereits im November Schnee, in Osteuropa fielen die Temperaturen auf minus 40 Grad Celsius

Die Kälte zeigte sich auch sehr bildlich. So schwammen im Winter 1962/1963 auf dem niederländischen Wattenmeer ganze Eisberge und der gesamte Bodensee war zugefroren. Das war davor zuletzt 1830 der Fall - und kam seit 1963 kein einziges Mal mehr vor

Also, zieh eine dickere Jacke an und ab nach draußen mit dir! Vitamin D gegen trübe Gedanken tanken! (js)

