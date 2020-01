Wetter in Deutschland: Temperatur-Schock! Im Februar kommt es richtig dicke

Pack den Glühwein in den Keller und hol die Pina Colada raus! Das Wetter in den kommenden Tagen lädt zumindest dazu ein, schon einmal ein wenig Frühlingsgefühle zu entwickeln.

Du glaubst es nicht, aber Anfang kommender Woche wird das Thermometer knapp an der 20-Grad-Marke kratzen – und das mitten im Winter. Am Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 11 bis 17 Grad, örtlich in Süddeutschland sogar 19 Grad warm werden. Eigentlich bringt uns das Wetter zu dieser Jahreszeit Temperaturen, die bis zu 30 Grad niedriger liegen.

Wetter mit Temperatur-Schock! 20 Grad im Winter?

„Das ECMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, Anm. d. Red.) mit 20 Grad am Oberrhein, bis fast 24 in Frankreich“, twittert Kachelmannwetter.

Je nach Entwicklung der Tiefs könnte Anfang nächste Woche ein Schwung sehr milder Luft den Süden Deutschlands erreichen. Das ECMWF mit 20 Grad am Oberrhein, bis fast 24 in Frankreich. Mal abwarten, natürlich noch unsicher. Höchstwerte Dienstag. /FRhttps://t.co/tYeUFrKCvG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) January 28, 2020

Schon am Samstag, Sonntag und Montag erwarten die Meteorologen vom DWD bis zu 16 Grad. Doch gleichzeitig könnte es richtig ungemütlich werden: Am Wochenende soll es vor allem im Bergland mächtig stürmen. Schwere Sturm- und Orkanböen sagen die Experten dort voraus. Vielerorts soll es Regenschauer geben.

-----------------------------

Mehr Themen:

McDonalds: Frau lässt sich Essen liefern – ekelhaft, was sie dann entdeckt

AfD: Ermittlungen gegen Alexander Gauland – Bundestag geht jetzt DIESEN krassen Schritt

Markus Lanz (ZDF): Peter Maffay lässt Bombe platzen – Markus Lanz reagiert eindeutig

-----------------------------

Doch die ungewöhnliche winterliche Wärmeperiode soll nicht lange anhalten: Schon am Ende der kommenden Woche macht das Thermometer wieder einen gewaltigen Sprung und die Temperaturen sinken in Richtung Null-Grad-Marke – wie wir es von der Jahreszeit Winter eigentlich gewohnt sind.

Machen die Biergärten schon im Februar auf? Die Temperaturen würden es zulassen. Foto: dpa

Rekord-Januar 2020?

Schon der Januar brachte alles andere als Winter-Wetter mit sich: Mit zweistelligen Temperaturen startete das Wetter ins Jahr 2020. Experten gehen davon aus, dass wir in diesem Januar den wärmsten ersten Jahresmonat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen messen.

„Der Winter ist chancenlos!“, erklärte Wetter-Experte Dominik Jung. (jg)