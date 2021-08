Wetter in Deutschland: Sommer kehrt für einen Tag zurück – dann kommt es wieder richtig dicke

Das Wetter in Deutschland hat uns bisher in diesem Sommer eher selten verwöhnt. Viel zu oft gab es Regen und von Sonne sowie angenehmen Temperaturen war kaum etwas zu sehen.

Am Wochenende kommt laut der Vorhersage des DWD (Deutscher Wettedienst) aber immerhin an einem Tag das Wetter in Deutschland mit sommerlichen Temperaturen daher. Doch all zu sehr solltest du dich nicht freuen, eine längere Sommerperiode soll es nicht geben.

Wetter in Deutschland: Zumindest ein Tag soll am Wochenende sommerlich werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Wetter in Deutschland: Sommer kehrt für einen Tag zurück

Auch in dieser Woche lockte das Wetter in Deutschland eher wenige Menschen ins Freie. Von einem Sommer war wenig bis gar nichts zu spüren. Doch am Samstag soll sich das ändern. Dann soll es im Süden und in der Mitte Deutschlands neben lockeren Wolken auch viel Sonnenschein geben.

Wetter: So entsteht eine Vorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Die Temperaturen in Deutschland erreichen maximal 24 bis 28 Grad Celisus – im Norden nur etwa 18 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen dann von den Frankreich und Benelux dichte Wolken vom Westen bis zur Mitte Deutschlands. Es kommt verstärkt zu schauerartigen Regenfällen und Gewittern.

Wetter in Deutschland: Dann kommt es wieder richtig dicke

Am Sonntag ist der Sommerwetter in Deutschland dann auch schon wieder Geschichte. Zuerst gibt es im Westen und dann im Tagesverlauf auch in weiten Teilen des Landes schauerartigen Regen – gekrönt von teils kräftigem Gewittern. Örtlich sind auch Unwetter möglich.

In der Osthäfte zeigt sich das Wetter etwas freundlicher. Dort bleibt es bis zum Abend weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 25 Grad, im Südosten und Osten bei bis zu 27 Grad.

Wetter in Deutschland: Ab Sonntag gibt es wieder Regen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Russian Look

In der Nacht zum Montag gibt es im Norden teilweise kräftigen Regen. Im Süden und der Mitte lassen die Regenfälle langsam nach. Die Tiefsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 16 und 9 Grad. (gb)