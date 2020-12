Wie wird das Wetter in Deutschland an Weihnachten? (Symbolbild)

Wetter in Deutschland: Prognosen haben sich „radikal geändert“ – Experte überrascht mit Vorhersage für Weihnachten

Jedes Jahr aufs Neue stellen sich Wetter-Experten der Frage: Gibt es Schnee zu Weihnachten?

Inzwischen ist es einige Jahre her, dass es an Weihnachten in Deutschland flächendeckend geschneit hat. Zuletzt durften sich 2010 weite Teile Deutschlands über weiße Weihnachten freuen. Doch jetzt teilt ein Wetter-Experte eine überraschende Vorhersage.

Wetter in Deutschland: Prognosen haben sich „radikal geändert“

Wird es etwa weiße Weihnachten geben? Ende November sah alles noch nach einem eher warmen Dezember aus. Doch aktuelle Prognosen machen nun ein wenig Hoffnung.

Laut Meteorologe Jan Schenk haben sich die Prognosen für das Dezember-Wetter radikal geändert. Es wird nicht zu warm für den Dezember, sondern höchstwahrscheinlich kalt.

Experten vermuten einen kalten Dezember. (Symbolbild) Foto: imago images / Cavan Images

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Grund dafür: Ein Polarwirbel könnte instabil werden und somit für kalte Temperaturen in Deutschland sorgen, entgegen vorherigen Annahmen, berichtet der Experte auf „weather.com“.

Wetter in Deutschland: Kalter Dezember?

Ein starkes Azorenhoch könnte im Zusammenspiel mit einem starken Russlandhoch den Polarwirbel aus seiner Bahn drücken. Das heißt aber nicht, dass die arktische Luft Europa auch zwangsläufig erreicht.

Auf den Bergen stehen die Chancen für Schnee immernoch am Besten. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Laut des Experten steigen damit trotzdem die Chancen auf weiße Weihnachten. Die Prognosen für München liegen demnach sogar bei 50 Prozent. Und wie sieht es in anderen Regionen Deutschlands aus?

Auch wenn es kalt werden sollte, müsste sich im Osten noch etwas in Bezug auf den Niederschlag ändern, berichtet er bei „wetter.de“. Im Norden und Westen dürfte es wegen zu milder Temperaturen wohl noch eng Schnee an Weihnachten werden. (mia)