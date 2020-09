Wetter in Deutschland: Bringt der Oktober den ersten Schnee? (Symbolbild)

am 22.09.2020 um 08:25

Wetter in Deutschland: Neue Oktober-Prognose ist da! Erster Schnee direkt im Anmarsch?

Die vergangenen Tagen waren alles andere als herbstlich. Das Wetter ließ wieder Sommergefühle aufkommen. Doch jetzt gibt es eine neue Oktober-Prognose für Deutschland.

Ist der erste Schnee im Anmarsch?

Wetter in Deutschland: Auf sommerliche Temperaturen folgt Abkühlung

Sonne und Temperaturen über 30 Grad: Das Wetter in Deutschland bescherte uns einen goldenen September. In den kommenden Tagen klopft dann aber allmählich der Herbst an. Der Oktober nähert sich und damit womöglich auch schon ein erster Wintereinbruch.

Zunächst wird der Dienstag wird mit 22 bis 28 Grad noch mal sommerlich. Auch am Mittwoch werden noch Temperaturen zwischen 20 Grad im Allgäu und an der Nordseeküste und bis 27 Grad an Oder und Spree erwartet.

Ab Donnerstag wird es dann kühler. Die Höchstwerte liegen noch zwischen 18 und 25 Grad, dazu ist es teils stark bewölkt mit gebietsweise einzelnen Schauern. Am Freitag wird es dann mit 15 bis 20 Grad deutlich kälter. Im Osten und Süden des Landes kommt es zu länger anhaltendem und lokal teils kräftigerem Regen. Die Tiefstwerte gehen auf 10 bis 6, im Bergland auf 3 Grad zurück.

Eine Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge könnten die Temperaturen ab dem letzten Septembermontag allerdings wieder etwas ansteigen. Der Monatswechsel könnte erneut Temperaturen knapp über 20 Grad bringen. Dazu soll der Regen weiter abnehmen.

Wetter: Oktober-Prognose für Deutschland

Auf „Wetter.com“ heißt es: „Der Oktober wird nach den neuesten Modellberechnungen jetzt etwas nasser ausfallen.“ Jedoch sollen die Temperaturen hingegen leicht über dem Durchschnitt liegen.

Der Monatsbeginn könnte nochmal „ziemlich golden werden“. Temperaturen von 25 Grad seien durchaus möglich. Verantwortlich dafür sei ein Hochdruckgebiet östlich von Deutschland, welches zu einer kräftigen Südströmung führen könnte.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter in Deutschland: Der Oktober könnte ungemütlich werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Alexander Pohl

Wetter: Neue Oktober-Prognose mit erstem Schnee?

„Mitte Oktober noch eine ähnliche Verteilung“, heißt es. Doch dann würden die Tiefdruckgebiete über dem Atlantik etwas kräftiger werden und wechselhaftes Wetter nach Deutschland bringen.

Zum Monatsende könnte schließlich „ein Tief über Skandinavien (...) dann eben auch mal die kalte Polarluft anzapfen und zu uns nach Deutschland bringen. Und das würde bedeuten, hier und da gebe es dann schon mal einen Wintergruß“, so „Wetter.com“. Der erste Schnee könnte damit im Anmarsch sein, doch das ist bislang keineswegs sicher.