Wetter in Deutschland: Jörg Kachelmann mit düsterer Prognose zum Wochenende

Düstere Wetter-Prognose in Deutschland für die kommenden Tage!

Nachdem es in den letzten Tagen eher kühl bis mild war, erwarten uns am Freitag sommerliche Temperaturen. Doch nun teilt Wetter-Experte Jörg Kachelmann eine wenig erfreuliche Nachricht zum Wochenende mit.

Nachdem das Wetter in Deutschland in den letzten Tagen er kühl bis mild war, erwarten uns am Freitag sommerliche Temperaturen. Foto: imago images / snapshot

Wetter in Deutschland: Jörg Kachelmann mit düsterer Prognose

Es wird warm und ungemütlich! Die Höchstwerte liegen heute bei 25 bis örtlich 30 Grad, deutlich wärmer als die Tage zuvor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen jedoch bereits zum Abend hin einzelne kräftige Gewitter und heftiger Starkregen im Osten aufziehn.

Auch im Westen und Südwesten sollen es abends vereinzelte Gewitter geben, sogar Sturmböen sind möglich!

In der Nacht ziehen weitere Wolken auf, im Norden und Nordosten sind einzelne Schauer und kräftige Gewitter möglich. In einigen Teilen bleibt es jedoch gering bewölkt oder klar und trocken. An der See wehen teils starke und vereinzelte steife Böen.

Gewitter in Zahlen:

Im Durchschnitt sind auf der Erde etwa 1600 Gewitter gleichzeitig aktiv

Sie finden auf über 0,3 Prozent der Erdoberfläche statt

In Deutschland gibt es 20 bis 35 Gewittertage im Jahr

Samstag wird es schwülwarm

Am Samstag liegen die Temperaturen dann bei schwülwarmen 25 bis 32 Grad. Mittags zieht ein breiter Streifen mit Gewittern und heftigem Starkregen von Nord- und Ostbayern, über Sachsen und Brandenburg, bis in den Norden Niedersachsens, so der DWD.

Am Samstag wird es teilweise schwül-heiß und die #Temperaturen steigen auf 23 bis 32 Grad. Die #Hitze-Pole liegen zwischen NRW und Brandenburg. Für Details in die Länder/Kreise. https://t.co/HvDOwyUKUX /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 12, 2020

Und es geht Sonntag offenbar mit Gewittern weiter! Jörg Kachelmann teilt dazu eine Modellkarte auf Twitter. Darauf zu sehen, die mutmaßlichen Schwerpunkte der Gewitterregen am Sonntag.

Düstere Prognose am Sonntag

Es bleibt ungemütlich, weitere Gewitter ziehen auf: Betroffen sind vor allem Bereiche in Niedersachsen bis nach Bayern. Es besteht Unwettergefahr!

Der mutmassliche Schwerpunkt der Gewiterregen am Sonntag, andere Termine via Menü.https://t.co/BQ77L2NNTN — Jörg | kachelmannwetter.com🇨🇭 (@Kachelmann) June 11, 2020

Im Osten und Südosten sowie Im äußersten Westen und Südwesten hingegen Sonne und Wolken. Das Gewitterrisiko bleibt hier gering.

Zu erwarten sind Starkregen und Hagel. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 29 Grad. (mia)