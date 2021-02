Wetter in Deutschland: Schock-Prognose für Februar! Polarwirbel sorgt für „extreme Wintertage“

Der Winter ist noch lange nicht vorbei! Im Gegenteil!

Wird der Februar zu einem Fe-brrrrr-uar? Wetter-Experten rechnen bald mit einem eisigen Wintereinbruch in Europa.

Dahinter steckt der so genannte Polarwirbel, der eigentlich über dem Nordpol zu finden ist. Doch in diesem Winter spaltet sich das Wetter-Phänomen auf – und die Auswirkungen dieser zwei Wirbel können ziemlich heftig ausfallen.

Wetter in Deutschland: Massiver Wintereinbruch mit Schnee und Eis

Die Meteorologen erwarten nach ein paar kurzen milden Tagen einen krassen Umschwung in Form eines massiven Wintereinbruchs. Dann zieht die arktische Luft von Skandinavien und Russland her über Europa hinweg.

Auch in Deutschland werden offenbar eine ganze Menge Schneeflocken vom Himmel rieseln. Experten rechnen damit, dass die feuchte und warme Luft aus dem Mittelmeerraum auf die kalte Luft aus dem Polarwirbel trifft – was bis zu einem halben Meter Neuschnee im Tiefland führen könnte.

Wetter: „Extreme Wintertage“ in Deutschland

Meteorologe Paul Heger von wetter.com sagt: „Extreme Wintertage stehen uns bevor“. Demnach beginnt es am Wochenende im Norden Deutschland mit Schnee und Minustemperaturen. Ab Montag soll dann ganz Deutschland eingescheint sein, also auch der Süden. Die Temperaturen werden eisig!

Wetter-Vorhersage: Nachts bis zu -25 Grad in Deutschland!

Den bitterkalten Tiefpunkt erreicht Deutschland offenbar im Zeitraum zwischen dem 13. und dem 17. Februar. Dann sollen nachts bundesweit Temperaturen zwischen -13 und -20 (!) Grad Celsius möglich sein! Das berichtet das Online-Portal „Wetter.de“.

Wetter-Experte Heger von wetter.com rechnet mit bis zu -25 Grad in der Nacht auf Mittwoch in Niedersachsen! Auch tagsüber kann es zur kommenden Wochenmitte in weiten Teilen Deutschland zweistellige Minustemperaturen geben.

Wetter: Wird der Februar zu einem Fe-brrrrr-uar? Experten rechnen bald mit einem eisigen Wintereinbruch in Europa. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Eifert

Wetter-Prognose: Ganze Nordhalbkugel betroffen

Auch der Rest der Nordhalbkugel wird von der Spaltung des Polarwirbels betroffen sein. Ein Wintersturm, ein so genannter „Blizzard“, kündigt sich für Nordamerika. Und auch Asien muss sich auf einen Wintereinbruch gefasst machen. (at)