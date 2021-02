Wetter in Deutschland: Schockierende Vorhersage für Februar! Polarwirbel bringt Kälteeinbruch

Eisiges Wetter im Februar in Deutschland! Diese Vorhersage hat es in sich.

Wer denkt, der Winter geht im Februar vorbei, hat sich getäuscht. Laut Wetter-Experten könnte der Februar zu einem Fe-brrrrr-uar werden – wegen eines Wintereinbruchs in ganz Europa.

Wetter in Deutschland: Massiver Wintereinbruch kommt im Februar!

Dahinter steckt der so genannte Polarwirbel, der eigentlich über dem Nordpol zu finden ist. Doch in diesem Winter spaltet sich das Wetter-Phänomen auf – und die Auswirkungen dieser zwei Wirbel können ziemlich heftig ausfallen.

So bringt das Wetter in Deutschland nach ein paar ersten milden Februar-Tagen einen krassen Umschwung in Form eines massiven Wintereinbruchs. Dann zieht die arktische Luft von Skandinavien und Russland her über Europa hinweg.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Auch in Deutschland werden offenbar eine ganze Menge Schneeflocken vom Himmel rieseln. Experten rechnen damit, dass die feuchte und warme Luft aus dem Mittelmeerraum auf die kalte Luft aus dem Polarwirbel trifft – was bis zu einem halben Meter Neuschnee im Tiefland führen könnte.

Das Wetter in Deutschland wird im Februar eisig. Foto: IMAGO / Bernd Friedel

Wetter in Deutschland: Experte warnt vor „extremen Wintertagen“

Meteorologe Paul Heger von wetter.com sagt: „Extreme Wintertage stehen uns bevor“. Demnach beginnt es am Wochenende im Norden Deutschland mit Schnee und Minustemperaturen.

Ab Montag soll dann ganz Deutschland eingescheint sein, also auch der Süden. Die Temperaturen werden eisig!

Wetter in Deutschland: Nachts bis zu -25 Grad!

Den bitterkalten Tiefpunkt erreicht Deutschland offenbar im Zeitraum zwischen dem 13. und dem 17. Februar. Dann sollen nachts bundesweit Temperaturen zwischen -13 und -20 (!) Grad Celsius möglich sein! Das berichtet das Online-Portal „Wetter.de“.

Wetter: Wird der Februar zu einem Fe-brrrrr-uar? Experten rechnen bald mit einem eisigen Wintereinbruch in Europa. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Eifert

Wetter-Experte Heger von wetter.com rechnet mit bis zu -25 Grad in der Nacht auf Mittwoch in Niedersachsen! Auch tagsüber kann es zur kommenden Wochenmitte in weiten Teilen Deutschland zweistellige Minustemperaturen geben.

Wetter-Prognose: Ganze Nordhalbkugel betroffen

Auch der Rest der Nordhalbkugel wird von der Spaltung des Polarwirbels betroffen sein. Ein Wintersturm, ein so genannter „Blizzard“, kündigt sich für Nordamerika. Und auch Asien muss sich auf einen Wintereinbruch gefasst machen.

Murmeltier sagt sechs Wochen Winter voraus

Eine andere Prognose sieht ähnlich eisig aus: Inmitten von starken Schneefällen in weiten Teilen des Nordostens der USA hat das Murmeltier Phil noch sechs weitere Wochen Winter vorausgesagt. „Wenn ich mich umdrehe um zu schauen, sehe ich einen perfekten Schatten von mir. Es wird also sechs weitere Wochen Winter geben“, verlas am Dienstag einer der Organisatoren des Groundhog Clubs in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania die zuvor vermeintlich von dem Tier verfasste Prognose von einer Schriftrolle.

Ein Brauch in dem Städtchen Punxsutawney sieht vor, dass, falls das Tier am 2. Februar - dem „Groundhog Day“, also Murmeltier-Tag - seinen Schatten wegen eines sonnigen Himmels sieht, der Winter weitere sechs Wochen dauern wird. Bedecktes Wetter deute jedoch auf einen frühen Frühling hin, so der Aberglaube. Erstmals soll 1887 ein Murmeltier die Vorhersage so getroffen haben. Berühmt wurde das Spektakel durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell. (at mit dpa)