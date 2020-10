Wetter in Deutschland: Expertin mit düsterer Prognose – doch es gibt auch Hoffnung

Bisher hat das Wetter in weiten Teilen Deutschlands im Oktober so gar nichts mit einem goldenen Herbst zu tun.

Es brachte bisher hauptsächlich niedrige Temperaturen und viel Regen mit sich. Wird es dieses Jahr in Deutschland also keinen goldenen Herbst mehr geben? Eine Expertin stellt jetzt für das Wetter in Deutschland eine düstere Prognose auf.

Wetter in Deutschland: Expertin mit düsterer Prognose

Die Meteorologin Corinna Borau wagt sich auf „wetter.com“ schon an die Prognose für das Wetter in Deutschland im November. Dann ist es in Deutschland häufig sehr neblig. Auch in diesem Jahr könnte es stellenweise besonders in den Niederungen wieder zu „tagenlangem Dauergrau“ kommen.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Hört sich nicht geraden nach tollen Aussichten für das Wetter in Deutschland im November an. Außerdem könnte es zu Beginn des Novembers zu Schnee in höheren Regionen kommen. Der Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet, welches kalte Polarluft für Deutschland mit sich bringen könnte.

Wetter in Deutschland: Kalter November?

In tiefen Lagen könnte die Polarluft für glatte Straßen sorgen. Besonders am Anfang des Novembers solltest du dich also auf niedrige Temperaturen einstellen.

Aber es gibt auch Hoffnung für alle, die niedrige Temperaturen nicht mögen, wie ein Blick auf die Langzeit-Wetter-Prognosen für die zweite Hälfte des Novembers zeigt.

Wetter in Deutschland: Es gibt auch Hoffnung

Für Mitte November gehen die Modelle von höheren Temperaturen ohne viel Niederschlag aus. Dabei bleibt es allerdings nicht lange.

Wetter in Deutschland: Der November könnte ungemütlich werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Thiel

Laut „wetter.com“ wird das Wetter Ende November eher wieder nass und kalt. Allerdings nicht so kalt, dass es in weiten Teilen Deutschlands zu Schneefall kommen könnte. Die Durchschnittstemperatur soll im November 2020 etwas höher als in anderen Jahren ausfallen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Experten irren und der November doch schönes Wetter mit sich bringt. (gb)