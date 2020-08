Wetter in Deutschland: Experten warnen weiter vor Mega-Hitze! Hier kracht es nach Tropennacht besonders

Das Wetter in Deutschland brachte am Wochenende erneut viel Hitze.

Auch zum Wochenstart will sich keine Abkühlung einstellen. Das Wetter in Deutschland bleibt heiß. Heute kommen auch noch Gewitter dazu.

+++ Urlaub an der Ostsee: Strände überfüllt – Ferienort geht jetzt diesen krassen Schritt +++

Wetter in Deutschland: Mega Hitze lässt nicht nach

Besonders in Köln mit bis zu 36 Grad, aber auch in Essen und Frankfurt am Main mit bis zu 35 Grad wird es wieder ein extrem heißer Tag.

---------------

Expertentipps gegen extreme Hitze:

Über den Tag gleichmäßig viel trinken

Räume abdunkeln

Vor dem Schlafen duschen gehen

Möglichst viel im Schatten aufhalten

---------------

Angenehmer ist es dagegen beispielsweise in München mit bis zu 29 Grad.

Wetter in Deutschland: HIER soll es heute krachen

Heute morgen gibt es bereits vom Westen über die Mitte Deutschlands bis in den Osten einzelne Gewitter. Außerdem besteht die Gefahr von Starkregen und Windböen, wie die Experten von „weather.com“ berichten.

Auch im Tagesverlauf wird das Wetter in Deutschland nicht besser.

Wetter in Deutschland: DAS erwartet uns

Den ganzen Tag über besteht die Gefahr von Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Wobei nur der äußerste Norden und Süden von Deutschland ausgenommen sind.

---------------

Weitere News:

---------------

In der Nacht zum Dienstag lassen die Gewitter nur langsam nach.

Im Zuge der Gewitter bringt das Wetter in Deutschland heute teilweise auch Starkregen. Foto: imago images / Ralph Peters

Düsseldorf: Badeunfall im Rhein! 18-Jähriger wird vermisst

In Düsseldorf musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem Großeinsatz ausrücken. Es war zu einem schrecklichen Unfall am Rhein gekommen. >>> Hier gehts lang (gb)