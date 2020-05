Wetter: Experten mit verhängnisvoller Prognose – im Mai droht uns ...

Im April war es schon recht sommerlich. Die Sonne strahlte pausenlos am Himmel: Die meisten Menschen in Deutschland haben sich über das Wetter in den vergangenen Tagen gefreut. Der Sonnenschein brachte ein wenig Wärme in die abgekühlte Corona-Laune.

Trotz Kontaktverbot konntest du nach draußen gehen und den Frühlingsduft schnuppern. Doch so schön das Gute-Laune-Frühlings-Wetter auch für den Normalo war. Meteorologen schlagen derzeit Alarm. Auch wenn in den letzten Tagen ein Wetterumschwung stattfand, sind sie höchst besorgt.

Wetter in Deutschland:Zu wenig Regen - Experten warnen vor Trockenheit

„Der April ist ein viel zu trockener Monat. Regional fiel noch gar kein Regen. Wenn es mal Regen gab, dann waren es nur wenige Liter“, sagt Meteorologin Corinna Borau von wetter.com jüngst. Die Flusspegel sinken kontinuierlich, die Böden sind ausgetrocknet.

Wetter-Fiasko wie 2018?

Das erinnert die Wetter-Expertin an die Verhältnisse von 2018. „Wenn der Mai ähnlich weitermacht, dann droht uns ein neues Dürre-Drama.“

Und das ist fatal für die Landwirtschaft, wenn es weiterhin kaum regnet. Denn ohne genügend Wasser ist die Ernte in großer Gefahr. „Die Sorgen, die wir jetzt haben, sind Ausdruck der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren“, sagt Heinrich Berghorn, Sprecher des Landwirtschaftsverbands Westfalen-Lippe.

-----------

Das Dürre-Wetter von 2018:

2018 fiel wenig Regen, gleichzeitig war es extrem warm

In Europa kam es zu Waldbränden, Hitzeschäden und Ernteausfällen

Wegen der warmen Flüsse wurden sogar Kraftwerke abgeschaltet

In Deutschland war der Sommer 3,8 Grad °C wärmer als in den letzten Jahrzehnten

Selbst im Oktober herrschten sommerliche Werte: 28,6 °C wurden am 13. Oktober in Tönisvorst gemessen

-----------

Zum Vergleich: nach Angaben des Deutschen Wetter-Dienstes sind im April in NRW in den Jahren 1981 bis 2010 etwa 55 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In diesem Jahr waren es bisher nur zwei!

Nur 1,8 Millimeter (!) Niederschlag seien gefallen. Das sind gerade mal 2,9 Prozent der üblichen Regenmenge in dem Monat.

Am Wochenende Fortsetzung der Trockenheit, nur vereinzelt Schauer



Die #Trockenheit findet am Wochenende seine Fortsetzung, es ziehen zwar mehr Wolken als zuletzt durch, #Schauer sind aber die Ausnahme.



Das #Wochenendwetter in unserem Wetterkanal:https://t.co/9SfX5rBAlg /LD pic.twitter.com/VpHQi3bCQZ — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) April 24, 2020

Die Wetter-Aussichten für Mai sind für Sonnen-Anbeter grandios, für Bauern leider nicht. Borau: „Vom Atlantik bis zu Skandinavien soll eine heftige Hochdruckbrücke kommen. Das bringt kaum Regen nach Deutschland.“

---------

Meteorologen schlagen Alarm - es mangelt 2020 an Regen! Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Prognose für den 13. Mai zeigt: Ein kräftiges Hoch über den britischen Inseln wird erwartet. Etwas kältere Luft könnte aus dem Norden kommen. Aber auch das bringt den lang ersehnten Regen nicht mit sich. Die warme Luft soll das Wetter in Deutschland vermutlich dominieren.

Auch das Wetter-Modell von NOAA (Nationale Behörde für Ozean und Atmosphäre) bringt keine guten Nachrichten mit sich. Die Wetter-Expertin ist sich sicher: „Schlechte Nachrichten. Leider wird der Mai wohl viel zu trocken ausfallen.“

Endlich Regen in Sicht

Der Boden ist viel zu trocken: Ein riesiges Problem für die Landwirtschaft. Foto: imago images

Zumindest kurzfristig heißt es Aufatmen. Denn ab Dienstag zogen nach Wochen der Trockenheit wieder Regenwolken auf. Es war allerhöchste Zeit, nachdem nicht nur Bauern und Allergiker über die Verhältnisse klagten.

Schließlich sind in den letzten Tagen immer wieder Wälder in Brand geraten - und das schon im April! Der Regen dürfte da ein wenig Linderung schaffen.

Starke Regenfälle in dieser Woche

Schon am Dienstagabend kam es in vielen Orten Deutschlands zu starken Regenfällen. Sollte es allerdings nicht über einen längeren Zeitraum regnen, habe das kaum Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Der trockene Boden kann in der Kürze der Zeit so viel Wasser gar nicht aufnehmen. Er muss erstmal durch Dauerregen weich werden, um Kapazitäten zu schaffen.

Ungemütliches Wetter am 1. Mai

Doch noch sehen die Vorhersagen danach aus, dass es wenigstens einige Tage so bleibt. Auch das Wochenende soll durchwachsen mit einigen Schauern werden. Der 1. Mai startet also grau und nass. Mal sehen, was die nächste Woche bringt. (ldi/dpa)