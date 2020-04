Wetter in Deutschland: Experte mit düsterer Prognose für die nächsten Monate – „Prekär!“

Das Wetter in Deutschland ist derzeit Fluch und Segen zugleich: Zum einen können wir uns über die vielen Sonnenstunden erfreuen, zum anderen verdonnert uns das Coronavirus zum Drinnenbleiben. Noch ernster ist die Lage aber für die Landwirte.

Denn das durchgehend schöne Wetter in Deutschland mit durchgehendem Sonnenschein sorgt bei den Bauern für die Befürchtung eines neuen Dürresommers.

Wie der Dominik Jung Meteorologe von wetter.net verkündet, war der April in Deutschland bisher viiiiel zu warm. Mit 95 Prozent aller möglichen Sonnenstunden ist das auch kein Wunder.

Wetter in Deutschland: Steht uns der nächste Dürresommer bevor?

Hat der April im Allgemeinen Mittelwerte von 7,4 Grad, waren die Temperaturen des Wetters 2020 bislang deutlich höher: Ganze 9 Grad erreichten die Durchschnittstemperaturen. „Besonders prekär ist die Sache bei den Niederschlagsmengen“, verdeutlicht Jung. Nur 1,8 Millimeter (!) Niederschlag seien gefallen. Das sind gerade mal 2,9 Prozent der üblichen Regenmenge in dem Monat.

Auch Bäumen macht die anhaltende Trockenheit massiv zu schaffen.

Noch zwei heißen Sommern könnte uns auch 2020 ein Dürrejahr bevorstehen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Und dann teilt Jung auch die Befürchtungen von den Experten des Europäischen Wetterdienst (ECMWF) mit: „Die Trockenheit könnte bis August 2020 andauern“. Also keine Besserung in Sicht?

Das sieht nicht gut aus. Der europäische Wetterdienst @ECMWF rechnet mit einer sehr trockenen Phase von Mai bis August! #trockenheit #2020 #dürre #deutschland https://t.co/Yv69d3YA20 — Dominik Jung (@WetterExperte) April 16, 2020

Sieht eher schlecht aus. Das andauernde Hoch zieht zwar weiter. Aber Hoch „Odilo“ ist seit Donnerstag schon in Sicht und verspricht weiterhin schönes Wetter.

Am Samstag waren in Süddeutschland sogar bis zu 28 Grad drin - recht ungewöhnlich für den Frühling. Der Norden erreichte zwischen 14 bis 16 Grad. Auch am Sonntag bleibt es überwiegend sonnig in der Republik. Im Süden kann der ein oder andere Schauer mit Gewittern über die Region hinwegziehen. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

In den nächsten Tagen soll der Temperaturverlauf konstant bleiben. „Und die Niederschläge bleiben wirklich aus. Es wird wahrscheinlich bis Anfang Mai Trockenheit geben“, so der Meteorologe.

Auch der Mai soll deutlich zu trocken ausfallen - genau wie die darauffolgenden Monate. „Das könnte also wieder eine spannende Wetterlage in diesem Sommer werden. Viel zu trocken“, prognostiziert Jung.

Erster Wetter-Trend für den Sommer verheißt nichts Gutes

Er macht aber auch deutlich, dass es nur ein erster Trend sei, und noch keine sichere Wetter-Prognose. Bleibt zu hoffen, dass sich die ein oder andere graue Regenwolke in den nächsten Wochen mal blicken lässt. Auch der Landwirtschaft zuliebe.

Denn schon in den vergangenen Jahren mussten die Bauern in Deutschland massive Ernteverluste in Kauf nehmen. Besonders im Sommer 2018 machte die anhaltende Trockenheit den Landwirten zu schaffen. (js)