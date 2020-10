Wetter in Deutschland: Experte mit überraschender Prognose – DARAUF musst du dich jetzt einstellen

Das Wetter in Deutschland brachte in letzter Zeit alles andere als einen goldenen Herbst mit sich.

Regen und niedrige Temperaturen prägten das Wetter in Deutschland bisher im Oktober.

Wetter in Deutschland: Wie geht es weiter?

Geht es jetzt mit diesem tristen Wetter in Deutschland weiter? Oder kommt jetzt schon bald der Winter?

Wetter in Deutschland: Darauf musst du dich einstellen. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur / Alexander Pohl

Weder noch, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt gegenüber der „Bild“. Er stellt für das Wetter in Deutschland in nächster Zeit eine überraschende Prognose.

---------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------

Wetter in Deutschland: DARAUF musst du dich jetzt einstellen

Nach dem Experten soll sich das Wetter nochmal deutlich ändern. Besonders „Sonnen-Anbeter“ dürften sich über die Prognose freuen. So könnten die Herbstferien für einige Schüler wenigstens nochmal tolles Wetter mit sich bringen.

---------------

---------------

„Wir bekommen einen Touch von 'goldenem Oktober'. Ein Hoch über Deutschland rutscht nach Osteuropa ab und macht den Weg für Südwinde frei. Tief Imka bringt die warme Luft rein und vertreibt die trübe Suppe mit Hochnebel und Nebel“, sagte er gegenüber der „Bild“. Grund für den Wetter-Umschwung sei, dass warme Luft aus Nordafrika bis nach Deutschland ströme.

Wetter in Deutschland: Folgt auf die Hitze ein Wintereinbruch?

Im Osten und Südosten Deutschlands kann es an diesem Mittwoch und Donnerstag zu Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius kommen. Vom Winter ist also keine Spur zu sehen. Eher kehrt der Sommer nochmal im Herbst zurück in die Bundesrepublik. Zumindest diese Woche soll sich die warme Luft in Deutschland halten.

Das Wetter in Deutschland bringt nochmal hohe Temperaturen mit sich. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Doch wie sieht es nach dem tollen Wetter in dieser Woche weiter aus? Folgt auf die sommerlichen Temperaturen ein Wintereinbruch?

Laut der „Bild“ sei auch nach den angenehmen Temperaturen in dieser Woche keine nachhaltige Abkühlung zu erwarten. Das beinhalte auch, dass es in den höheren Lagen zu keinem Wintereinbruch kommen soll. Das Wetter scheint es also erstmal gut mit uns zu meinen. (gb)