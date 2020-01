Das Wetter in Deutshcland wird ungemütlich. Vor allem am Dienstag soll es zu teils heftigen Stürmen kommen.

Wetter in Deutschland: Experte mit krasser Ankündigung: „Wird heftig rappeln!“

„Da wird es am Dienstag sehr wahrscheinlich heftig rappeln“ – diese Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung klingt richtig unangenehm. Der Meteorologe hat am Freitag einen Blick auf das Wetter in Deutschland zwischen dem 27. und 31. Januar geworfen.

Und das sah ganz und gar nicht rosig aus: Während das Wetter in Deutschland uns mit richtigem Winter weiter vertröstet, droht am Dienstag ein heftiger Sturm.

Wetter in Deutschland: Winter lässt weiter auf sich warten

Zuerst einmal die gute Nachricht für alle Frostbeulen: Minusgrade und Schnee lassen in den meisten Teilen von Deutschland erst einmal weiter auf sich warten. Bis in den Februar hinein hat der Winter vorerst keine Chance.

Am Montag wird es mit 6 bis maximal 12 Grad erneut warm. Es bleibt trocken, dazu mäßiger bis frischer Wind im Nordwest- und Westdeutschen Tiefland. An der See und im Bergland kündigt zudem sich auch bereits der heftige Sturm vom Dienstag an. Hier kommt es zu exponierten oder schweren Sturmböen.

Auch Dominik Jung vom Portal „Wetter.net“ weiß: „Nächste Woche wird es stürmisch. Vor allem am Dienstag droht ein schwerer Sturm.“ Der wird vor allem eine Region in Deutschland besonders heftig treffen.

Dienstag droht schwerer Sturm

Je nach Wettermodell soll der Sturm den Westen von Deutschland sowie der Nord- oder Südwesten besonders hart erwischen. Die Höchstwerte schwanken laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für den stürmischen Tag zwischen 6 und 11 Grad. In Berglagen kann es aber auch deutlich kühler werden. Der DWD sieht, ähnlich wie Meteorologe Jung, den Sturm in der Nordhälfte Deutschlands. Unwetter und Orkanböen sind nicht ausgeschlossen.

Das Tief, welches der Sturm durch Deutschland peitscht, sorgt am darauffolgenden Mittwoch für frischere Temperaturen. Jung kündigt an, die Temperaturen würden zwischen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag „hin und her“ springen. Heißt für den Mittwoch: Temperaturen um maximal 3 bis 6 Grad, in höheren Lagen auch Schnee.

Am Donnerstag klettern die Werte dann wieder auf 6 bis sogar 13 Grad. Wer sich jetzt aber auf ausgedehnte Spaziergänge gefreut hat, wird enttäuscht: Das Wetter bleibt regnerisch.

Diese Gefahren gibt es durch den Sturm

Der mögliche Sturm am Dienstag birgt einige Gefahren. So drohen Dächer abgedeckt zu werden, Bäume, Strommasten und Antennen könnten abknicken. Auch Gegenstände wie Markisen, Partyzelte oder Sonnenschirme können aus ihrer Verankerung gerissen werden. Deswegen solltest du für Dienstag deine Markise in jedem Fall einfahren.

Fußgänger werden durch herabfallende Trümmer oder Gegenstände wie Äste gefährdet. An den Küsten können zudem enorme Wassermassen aufgewirbelt werden. (dav)