Wetter in Deutschland: Chaos-Tage stehen bevor! DIESE Wetterlage sorgt für Extremwetter

Das Wetter in Deutschland war zuletzt so richtig ungemütlich. Regen, Wind und Kälte dominierten. Am Montag regnete es dann nur noch vereinzelt, auch die Sonne ließ sich zwischendurch blicken.

Während im Süden teils schon bei 7 Grad Schluss war, erreichten die Temperaturen in anderen Teilen des Landes Werte von 9 bis 15 Grad. Doch nun stehen Chaos-Tage bevor! Eine außergewöhnliche Wetterlage sorgt für extremes Wetter in Deutschland.

Wetter in Deutschland: Extremwetter im Anmarsch

Die Woche startet mit vielen Wolken, aber nur vereinzelt Regen und gelegentlich Sonne. Am Mittwoch liegt dann „ein fettes Tiefdruckgebiet“ über Tschechien, wie der Meteorologe Alban Burster von „Wetter.com“ meldet.

Wetter in Deutschland: Chaos-Tage mit Extremwetter stehen bevor. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

„Und das hat alles andere als Sonnenschein im Gepäck – eher das Gegenteil: fette Regenwolken und Regengebiete. Ein fettes Regengebiet wandert von Ost nach West. Und auch ordentlich viel Wind ist mit am Start“, so der Meteorologe. Und weiter: „Besonders an der Ostseeküste müssen wir mit orkanartigen Böen rechnen. Also Herbstwetter vom Feinsten.“

Dazu ist es am Mittwoch vielerorts grau, vor allem im Osten des Landes wird es nass. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) warnt vor Dauerregen. „In Staulagen des Harzes und der östlichen Mittelgebirge sind unwetterartige Niederschlagssummen nicht auszuschließen“, so der DWD.

Im Süden kommt zunächst noch die Sonne durch, doch im Laufe des Tages verdrängen die Wolken auch hier die Sonne. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 6 und 12 Grad. Dem DWD zufolge sind auch in der Nacht zu Donnerstag Sturmböen Windstärke 8 bis 9 an der Ostseeküste wahrscheinlich.

Wetter-Änderung zum Wochenende

Am Donnerstag ziehen die Tiefdruckgebiete dann langsam Richtung Südosten und Nordosten. Hoher Luftdruck baut sich dann allmählich nördlich und südwestlich von Deutschland auf, welcher freundlicheres Wetter nach Norddeutschland bringt. An der Ostseeküste kommt es teilweise aber trotzdem noch zu Sturm. Ansonsten ist es weiterhin vielerorts bewölkt und nass.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Auch am Freitag bleibt es laut dem Meteorologen an der Ostseeküste wahrscheinlich noch windig. Burster sagt: „Letzte Reste der Tiefdruckgebiete hängen noch im Süden herum, hier wird es auch noch etwas nass werden.“ Im Norden kommt hingegen zunehmend die Sonne raus.

Wetter in Deutschland: Auf das Chaos folgt ein freundliches Wochenende. (Symbolbild) Foto: imago images / Action Pictures

Die Chaos-Tage dürften damit wohl erstmal vorbei sein. Denn am Wochenende wird es voraussichtlich vor allem im Norden, in Teilen des Westens sowie im Osten oftmals sonnig. Im Süden regnet es am Samstag noch, doch dann wird es auch dort immer freundlicher, so der Meteorologe von „Wetter.com“.