am 30.09.2020 um 11:30

Wetter in Deutschland: Bittere Oktober-Prognose – Trend hat sich total gewandelt

Der Goldene Oktober, das Wetter was sich jeder in Deutschland zum Abschluss des Sommers und zum Einstieg in den Herbst nochmal wünscht. Doch das wird dieses Jahr wohl leider nichts.

Denn das Wetter in Deutschland soll sich besonders im Oktober anders verhalten, als Meteorologen es bisher gedacht haben.

Wetter in Deutschland soll im Oktober deutlich unangenehmer werden als gedacht

Ein amerikanisches Wettermodell von dem US-Wetterdienst NOAA sagt nämlich voraus, dass der Oktober deutlich nasser werden wird, als sonst.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Wetter-Prognose: Schnee zu Weihnachten? Experte mit eindeutiger Ansage

Vanessa Mai lüftet lang gehütetes Geheimnis: „Es wusste keiner, nicht mal meine Familie“

Kreuzfahrt: „Tui Cruises“-Chefin packt über aktuelle Schiffs-Reisen aus – und rät Urlaubern jetzt DAZU

Urlaub auf Kreta: Frau schwimmt im Meer – und fühlt sich auf einmal gar nicht mehr wohl „Erschreckend!“

-------------------------------------

Und auch die europäischen Kollegen mit ihrem Wettermodell sind sich sicher: Nur der Süden Deutschlands wird einen "normalen" Oktober bekommen. Mitteldeutschland und der Norden werden viel zu nass werden.

Bisher war das Jahr viel zu trocken

Das ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes, meinen die Meteorologen. Denn der September und das ganze bisherige Jahr sind viel zu trocken ausgefallen. Daher könnte ein nasser Oktober für die Natur und die Landwirte ein Segen sein.

+++ Aldi: Experiment beendet! Discounter schmeißt DIESE Produkte aus dem Sortiment +++

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Schnee noch nicht unbedingt drin

Ob dann allerdings zum Beispiel im Sauerland schon der erste Schnee fällt, bleibt fraglich. Denn der Oktober ist zwar nasser als der aus dem letzten Jahr, dafür aber auch ein bis zwei Grad wärmer als die letzten Jahre. Daher könnte die Schneefallgrenze auch noch deutlich höher liegen.

Die Schneefallgrenze sinkt dadurch nicht unbedingt. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Ob die beiden Wettermodelle Recht behalten, bleibt abzuwarten. (fb)