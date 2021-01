Wetter: Hitzewelle rollt auf Europa zu – HIER wird es bis zu 25 Grad am Wochenende

Die Kälte hat Europa ordentlich im Griff. Nicht nur in Deutschland sondern nahezu überall in Europa sorgt das Wetter derzeit für eisige Temperaturen. Doch jetzt rollt eine Hitzewelle auf Europa zu!

Hier bringt das Wetter am Wochenende bis zu 25 Grad.

Wetter: Hitzewelle bringt bis zu 25 Grad nach Europa

Wind, Eis und Schnee: Der Januar gehört in unseren Breiten zu den kältesten Monaten des Jahres. Während die Menschen in Europa derzeit aufgrund der eisigen Temperaturen zittern, Schnee und Stürme sogar in Spanien für Chaos sorgen, erwartet ein Land am Wochenende eine kleine Hitzewelle: Griechenland. Dort will das Wetter offenbar nichts von Kälte wissen. Das Land am Mittelmeer hat bisher ohnehin schon einen überaus milden Winter hinter sich, doch jetzt sollen die Temperaturen sogar noch mal zunehmen und deutlich die 20-Grad-Marke übersteigen.

Für Samstag prognostiziert der Griechische Wetterdienst „EMY“ zwischen 10 Grad in den nördlichen Bergen, 21 Grad in Athen und auf Kreta sowie 22 Grad auf der Halbinsel Peloponnes. Dazu gibt es im Norden sowie im Nordwesten und auf den östlichen Ägais-Inseln einen Sonne-Wolken-Regen-Mix, im Rest des Landes ist es dagegen größtenteils sonnig.

Am Sonntag legt das Wetter in Griechenland dann noch einen drauf: Für Athen, Korfu und die Peloponnes werden sonnige 22 Grad vorhergesagt, auf Kreta werden sogar 25 Grad erwartet. Der Norden des Landes muss sich hingegen mit regnerischem Wetter und Temperaturen zwischen 9 und 18 Grad zufrieden geben.

Wetter: Besonders warm wird es auf Kreta. (Symbolbild) Foto: imago images / YAY Images

Grund für die hohen Temperaturen sind warme Luftströme aus Afrika. Wie der griechische Nachrichtendienst AMPE schreibt, werden die Temperaturen damit bis zu 15 Grad über den eigentlich für die Jahreszeit üblichen Werten liegen. Derart warme Januar-Tage hat Griechenland seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen bisher zwei mal erlebt: An Neujahr 2010 zeigte das Thermometer auf Kreta 30,4 Grad und am 29. Januar 1987 erreichten die Temperaturen in der Kleinstadt Leonidi auf der Peloponnes 28 Grad.

Spanien misst Rekordkälte

Währenddessen wurde nun am frühen Donnerstagmorgen im spanischen Vega de Liordes in der Provinz León, rund 400 Kilometer nördlich von Madrid, mit minus 35,8 Grad die tiefste Temperatur registriert, die jemals in Spanien gemessen wurde. Selbst in Madrid war die Rekordkälte deutlich zu spüren: Viel Schnee und einiges Chaos kam auf. Den Bewohnern Madrids bot sich am Donnerstagnachmittag ein für die Hauptstadt äußerst ungewöhnliches Bild: Schneebedeckte Autos, Bäume, Parks und Rasenflächen. Mehrere Stunden lang fielen in der Metropole dicke weiße Flocken vom Himmel. Auch am Freitag wurden in weiten Teilen des Landes starke Schneefälle erwartet.

Auch im Rest von Europa hat der Winter das Wetter größtenteils im Griff. Damit erleben aber vor allem Griechenland und Spanien gerade extrem verschiedene Wintertage. Kommenden Montag erreicht Madrid dann immerhin wieder 5 Grad und Malaga 13 Grad. In Griechenland gehen die Temperaturen im Lauf der kommenden Woche dagegen allmählich etwas zurück. Wobei es auch dort bis mit Höchstwerten von bis zu 18 Grad auf der Peloponnes und Kreta zumindest bis zum Wochenende vielerorts mild sein wird.