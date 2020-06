Wetter: Hitzealarm! Experte in großer Sorge – So heiß war es HIER noch nie

Dass der Klimawandel heftige Auswirkungen auf unser Wetter und unsere Umwelt hat, ist jedem bewusst. Doch an Meldungen über Hitzerekorde, heftige Unwetter oder Naturkatastrophen haben wir uns leider fast schon gewöhnt.

Dennoch lenkt Diplom-Meteorologe Dominik Jung unsere Aufmerksamkeit erneut auf das Wetter auf unserem Planeten. Genauer gesagt blickt er nach Sibirien – und offenbart erschreckende Entwicklungen!

+++ Wetter: Kachelmann mit Vorhersage für die kommenden Tage – „Killerkatastrophenhitze mit 40 Grad“ +++

Wetter: Kältester bewohnbarer Ort vermeldet Hitzerekord!

Die sibirsche Stadt Werchojansk liegt rund 110 Kilometer nördlich des Polarkreises und zählt gemeinsam mit dem über 600 Kilometer südlicher gelegenen Dorf Oimjakon zu den kältesten bewohnten Gebieten der Welt. Im Februar 1892 wurden hier unfassbare –67,8 Grad Celsius gemessen.

Sibiriens Jahreszeiten werden von einem extremen Kontinentalklima bestimmt: Lange, eisige Winter wechseln sich mit kurzen warmen Sommern ab. Doch so warm wie am vergangenen Wochenende war es in Werchojansk seit Beginn der Messungen tatsächlich noch nie!

Erstmals seit 1885 stiegen die Temperaturen in Werchojansk am Samstag auf 38 Grad. Hitzerekord in der sibirischen Kleinstadt! Besonders betroffen davon ist der Permafrostboden in der Region – und das nicht erst seit diesem Wochenende.

+++ TUI: Mallorca-Urlauber nach erster Reise ausgesprochen frustriert – „Scheitern auf ganzer Linie“ +++

„Das gesamte Jahr 2020 war bisher deutlich zu warm in dieser Region“, erklärt Dominik Jung. In einem Video zeigt er eine Klimakarte, die jene Regionen hervorhebt, die von Januar bis Mai 2020 die meisten Hitzerekorde vermeldet haben – und Russland und Sibirien sind ganz vorne mit dabei. Die Temperaturen, die zum Teil bis zu fünf Grad über den langjährigen Mittelwerten liegen, führen zu einer großen Trockenheit – mit dramatischen Folgen: Allein in Sibirien gab es in diesem Jahr bereits über 6.000 Waldbrände.

Umweltschäden durch schmelzenden Permafrostboden

Doch der bereits angesprochene schmelzende Permafrostboden zieht schwere Umweltschäden nach sich. Denn die Öl- und Dieselpipelines in Russland verlaufen auf Stützen über den unterirdischen Eisschichten – und dieses Fundament wird nun instabil.

Auch diese Pipeline im norwegischen Spitzbergen konnte sich auf dem tauenden Permafrostboden nicht mehr halten. Foto: imago images / blickwinkel

„Der Permafrostboden taut auf, die Stützen rutschen ab, die Rohrleitungen brechen und viele tausend Liter Öl und Diesel ergießen sich in die Umwelt“, erklärt Meteorologe Jung die schreckliche Kettenreaktion. Auch ganze Öl-Tanks sacken einfach in den schmelzenden Permafrostboden ab, bekommen Risse und laufen unterirdisch aus.

Wetter-Experte mahnt: „Dürfen wir nicht vernachlässigen!“

Sibirien sei „zwar weit weg von uns“, aber dennoch „Teil eines großen Ökosystems“, so Jung. „Und das dürfen wir eigentlich nicht übersehen und auch nicht vernachlässigen.“

+++ Christian B.: Polizei entdeckt Kinderkleidung in Camper von Maddie-Verdächtigen – Ex-Kumpel mit schockierender Aussage +++

In den Permafrostböden unseres Planeten sind bis zu 1.600 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert – das ist doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre. Tauen diese Böden im Rahmen das Klimawandels auf, wird der Kohlenstoff als Treibhausgas Kohlenstoffdioxid freigesetzt – und kurbelt die Klimaerwärmung so nur noch mehr an. (at)