Wetter-Experte befürchtet Katastrophen-Szenario – „Macht wirklich Angst“

Das Wetter in 2020 ist verrückt. Mal heiß, dann wieder kalt, dann ziehen Gewitter über Deutschland.

Wetter in Deutschland: Prognose macht Meteorologen Angst

Nun stellt sich die Frage: Hitzewelle, Kälteschock oder Unwetter? Was hält das Wetter in diesem Sommer 2020 noch für uns bereit? Eine Vorhersage aus den USA für das Wetter in Deutschland macht jetzt selbst Meteorologen Angst.

Es könnte sich ein heftiges Wetter-Szenario anbahnen.

Wetter in Deutschland: Experte vermutet Katastrophen-Szenario für Sommer 2020!

Dem US-Wetterdienst „Accuweather“ zufolge könnte sich über ganz Europa in diesem Sommer ein Katastrophen-Szenario entwickeln. Laut den Experten sind damit auch in Deutschland Hitzewellen und schwere Unwetter wahrscheinlich.

„Accuweather zeichnet für den Sommer 2020 ein europäisches Katastrophenszenario“. Darüber ist auch Dominik Jung bei „wetter.net“ schockiert. Der Diplom-Meteorologe gibt offen zu: „Diese Prognose macht wirklich Angst. Da wollen wir mal hoffen, dass die Kollegen in diesem Fall falsch liegen.“

Auch Hitzewellen könnte es in diesem Sommer noch geben. Foto: imago images/Die Videomanufaktur

Die Folge von solchen prognostizierten Hitzellen wären womöglich fatal. So würde etwa die Landwirtschaft vom ausbleibenden Niederschlag hart getroffen. Hitze und Dürre – laut Jung „der Worst Case für Europa und auch für Deutschland – zusätzlich zur Covid-19-Pandemie!“

Hitze und Dürre wären der Worst Case für Deutschland und Europa

Doch der deutsche Experte zweifelt an der Prognose. Der Grund für die unterschiedlichen Prognosen könne demnach sein, dass die US-Experten bei ihrer Vorhersage Deutschland und den Mittelmeerraum zusammenfassen, obwohl es sich um unterschiedliche Klimaregionen handelt.

Eine Dürre schließt Jung dennoch nicht aus. Schließlich regne es schon seit dem Frühling zu wenig in Deutschland.

Wetter: Achterbahn-Sommer 2020

Statt der Katastrophen-Hitze spricht der Experte aber viel mehr von einem „Achterbahn-Sommer“. So wechselten sich Sonnen- und bewölkte Tage regelrecht im „Zickzack-Kurs“ ab. Ein solches Wetter-Szenario sei derweil kein Grund zur Sorge, sondern für die Region geradezu normal. (the)