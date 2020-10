Wetter: Expertin macht krasse Herbst-Prognose – schon bald könnte es heftig werden

Statt Grillpartys am See heißt es inzwischen wieder Kuschelsocken an und ab auf die Couch, dem herbstlichen Wetter sei Dank.

Doch laut einer Expertin vom Onlineportal „Wetter.com“ könnte das nur der Anfang eines düsteren Herbstes sein – doch es gibt auch Hoffnung.

Wetter: Diese dramatische Herbst-Prognose gibt eine Meteorologin für den November

Laut Corinna Burau könnte es vor allem in den Hochlagen schon bald winterlich werden – doch nicht nur dort.

Auch in niedriger gelegenen Gebieten sei im November eisige Kälte möglich – mit allem, was dazu gehört: Frost und Schnee. „Unter Umständen könnte in den tiefen Lagen auch Scheibenkratzen und Schnee fegen angesagt sein“, so die Expertin.

Das Wetter im November könnte für Frost sorgen. Foto: imago images / Blickwinkel

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Klingt extrem ungemütlich. Aber zum Glück ist die Winterwetter-Variante für den November nicht die einzige, die die Expertin sich genauer angeschaut hat.

Ein anderes Modell des „European Center for Medium-Range Weather Forecast“ (ECMWF) verspricht statt Eis und Frost zum Glück deutlich milderes Klima für den November.

Dieses November-Modell verspricht freundlicheres Wette

Laut Borau sagen die Meteorologen vor allem zum Ende des Monats massig Regen voraus, während es die Tage davor trocken bleibt – „leicht zu trocken“, weiß Burau.

„Das wäre eher nasskalt statt winterlich weiß“, resümiert die Expertin von „Wetter.com“. Also können wir die Eiskratzer vielleicht doch noch ein paar Wochen länger im Handschuhfach liegen lassen?

Zunächst müssen die Menschen in Deutschland ohnehin trocken durch das nasse Oktoberwetter kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die nächsten Tage vor allem im Westen Regen an.

Am Freitag nehmen auch die Wolken im Norden und in der Mitte des Landes zu, zeitweise wird es dann auch dort immer wieder regnerisch. Zu Beginn der nächsten Woche sollen dann auch noch die Temperaturen fallen.

Klingt ganz danach, als wolle sich das Klima derzeit noch auf keins der Wettermodelle festlegen. (vh)