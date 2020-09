Wetter: Heftige Prognose – HIER könnte es noch diese Woche schneien

Heiß, kalt, warm, heiß – das Wetter in Deutschland ist ein einziges hin und her. Mitte August schwitzten wir eine Woche lang. Dann kühlte es sich ab. Letzte Woche wurde es wieder heiß. Nun soll es einen heftigen Wetter-Wechsel geben.

„Aktuell herrscht bei uns noch richtig Sommer-Stimmung beim Wetter. Es ist warm und sonnig, aber das ändert sich jetzt in den nächsten Tagen. Denn ein arktischer Kaltlufteinbruch aus dem Norden steht uns bevor“, so Meteorologin Sarah Hachenberger von weather.com.

Wetter: Wo bis zu ein Meter Schnee fällt

Wetter: Hier fallen Flocken

Donnerstag und Freitag macht sich das kalte Wetter auf dem Weg zu uns, am Samstag trifft es uns so richtig. „Mit dabei ist viel, viel Niederschlag. Und in höheren Lagen auch Schnee.“

Vor allem der Süden Deutschlands muss mit Dauerregen rechnen. Ganz Deutschland bekommt das Regen-Wetter ab. „Überall wird’s irgendwie mal nass, es ziehen immer wieder Regenschauer durch.“

In höheren Lagen fällt der Regen dann in Schnee-Form herunter. Am Freitag sinkt die Schneefall-Grenze auf 1.500 Meter. In der Nacht zu Samstag fällt der Schnee dann sogar bis auf 1.100 Meter herunter. Am Samstag schneit es tagsüber noch weiter, während die Schneegrenze bei etwa 1.100 Metern Höhe bleibt.

Wetter: Das Bergland soll eine Schneedecke bekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Imaginechina-Tuchong

In Deutschland bleiben wir von größtenteils von Schneemassen erstmal verschont. In den Schweizer Alpen kann es sogar bis zu einem Meter Neuschnee geben. Bei uns im Allgäu wird der Schnee etwa zehn bis 40 Zentimeter hoch sein.

Wetter: So wird es nächste Woche

Aber nicht nur in den Alpen fällt Schnee, auch im Schwarzwald kommen ein paar Zentimeter zusammen. Allerdings hauptsächlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Lange liegen bleiben wird der Schnee nicht.“

Denn Anfang nächster Woche gibt es einen erneuten Wetter-Wechsel. Die Temperaturen klettern wieder herauf. Nur in den Alpen soll es weiß bleiben. (ldi)