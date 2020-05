Wetter: Hammer-Aussichten am Vatertag – doch dann...

Sonnige Wetter-Aussichten für alle Väter! Am Donnerstag werden die Menschen passend zum Feiertag mit gutem Wetter verwöhnt – doch der Wetter-Umschwung wartet schon hinter der nächsten Wolke.

Wetter-Wonne am Feiertag

In ganz Deutschland soll das Wetter an Christi Himmelfahrt – an dem auch Vatertag gefeiert wird – extrem warm und trocken werden. Temperaturen zwischen 19 und 29 Grad bieten optimale Voraussetzungen für Feiertags-Ausflüge oder Vatertags-Aktivitäten.

Am kommenden #Donnerstag ist Christi Himmelfahrt. Warum dieser Tag ein #Feiertag ist und wie das #Wetter dann wird, lesen im neuen Thema des Tages vom heutigen Montag:https://t.co/iQgqpyDUzB /V pic.twitter.com/VDRbTYOaNq — DWD (@DWD_presse) May 18, 2020

Der Tag könnte sogar der erste heiße Tag diesen Jahres werden!

Wenn man die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) betrachtet, sollte man das schöne Wetter tatsächlich nutzen. Denn nach dem Feiertag sieht es schon wieder ganz anders aus!

+++ Vatertagsgrüße per Whatsapp: Die besten Ideen, um Papa Danke zu sagen! +++

Am Wochenende kommt der Temperatursturz

Nach dem Knaller-Feiertag kommt es am Wochenende langsam aber sicher zum Temperatursturz. So sieht das Wetter bereits am Brückentag (Freitag) deutschlandweit anders aus. Mit dem Durchzug einer Kaltfront kann es vom Westen her zu Schauern und Gewittern kommen – dazu wird es deutlich kälter.

+++ Wetter: Knaller-Prognose! Es wird wieder... +++

Die Temperaturen sollen um sechs bis 10 Grad sinken, warnt der DWD.

---------------------------------------

Mehr News-Themen:

Coronavirus: Mega-Hilfspaket für Profi-Sport geplant ++ Irre Corona-Party

Aldi: Kunde entdeckt auf Parkplatz dieses Schild – „Kann mir das mal jemand erklären?!“

-------------------------------------------

Allerdings können die Deutschen danach wieder aufatmen: Das schlechte Wetter soll nicht bleiben, spätestens zum Anfang der nächsten Woche wird es schrittweise wieder wärmer.