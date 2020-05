Wetter: Forscher warnen vor diesem angsteinflößenden Szenario – „Verheerende Auswirkungen“

Das Wetter ist in den letzten Jahren viel wärmer als in den Jahren zuvor – das haben Statistiken bereits erwiesen. Das spüren wir auch in Deutschland. Der Sommer 2018 und 2019 war extrem heiß. Doch es kommt noch schlimmer. Forscher warnen vor Wetter-Horror-Szenarien.

Der Wissenschaftler Marten Scheffer von der Wageningen University in den Niederlanden hat mit seinem Team erschreckende Zukunfts-Prognosen in dem Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ veröffentlicht.

Abgase sorgen dafür, dass der Klimawandel immer mehr vorangetrieben wird. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Wetter soll sich extrem ändern

„Das Coronavirus hat die Welt in einer Weise verändert, die noch vor wenigen Monaten schwer vorstellbar war und unsere Ergebnisse zeigen, wie der Klimawandel etwas Ähnliches bewirken könnte“, sagt Scheffer. Denn laut den Forschern hat die Menschheit in 50 Jahren mit extremen Wetter-Problemen zu kämpfen. Wenn der Ausstoß von Treibhausgasen in den nächsten Jahren nicht gemindert wird, haben unsere Nachkommen schwer zu kämpfen – und zwar mit Hitze.

+++ Netto: Peinliche Panne im Supermarkt – und alle Kunden können sie sehen +++

Laut Scheffer würden 3,5 Milliarden Menschen dann in Gebieten leben, wo die Durchschnitttemperatur mehr als 29 Grad Celsius beträgt. Aktuell leben etwa 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Somit würde 50 Prozent der Weltbevölkerung quasi mit ständiger Hitze leben müssen. Da bleibt einem nichts, außer auszuwandern. In den Gebieten, wo das Wetter angenehmer ist, könnte es demnach sehr voll werden.

-----------

Das Dürre-Wetter von 2018:

2018 fiel wenig Regen, gleichzeitig war es extrem warm

In Europa kam es zu Waldbränden, Hitzeschäden und Ernteausfällen

Wegen der warmen Flüsse wurden sogar Kraftwerke abgeschaltet

In Deutschland war der Sommer 3,8 Grad °C wärmer als in den letzten Jahrzehnten

Selbst im Oktober herrschten sommerliche Werte: 28,6 °C wurden am 13. Oktober in Tönisvorst gemessen

-----------

Besonders betroffen: Südamerika, Afrika, Indien, Südostasien und Australien

Aktuell herrschen Temperaturen mit mehr als 29 Grad Celsius auf 0,8 Prozent der weltweiten Landfläche. Vor allem in der Sahara ist das Gebiet am größten. Modellrechnungen der Wissenschaftler ergaben, dass bis 2070 der Prozentsatz bei 19 liegen wird.

Besonders von den heißen Wetter-Verhältnissen betroffen sein werden Südamerika, Afrika, Indien, Südostasien und Nordaustralien. In Indien würden demnach eine Milliarde Menschen mit der Hitze zurechtkommen müssen.

--------

Top-News:

Urlaub 2020 in der Sonne? HIER könnte es bald schon möglich sein

Türkei: Trotz Coronavirus! SO will Erdogan Touristen anlocken

Aldi: Kunden schimpfen über DIESEN Anblick – „Ich war fix und fertig“

--------

„Dies hätte nicht nur verheerende direkte Auswirkungen, sondern es wäre für Gesellschaften auch schwieriger, künftige Krisen wie neue Pandemien zu bewältigen“, betont Scheffer.

Der Forscher sieht die Ergebnisse der Studie als Appell an uns alle, den Ausstoß von Kohlendioxid schnellstens zu senken. (ldi/dpa)