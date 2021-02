Wetter in Deutschland: Rekord-Februar im Anmarsch! Polarwirbel sorgt für heftige Aussichten

Wird der Februar zu einem Fe-brrrrr-uar? Wetter-Experten rechnen bald mit einem eisigen Wintereinbruch in Europa.

Dahinter steckt der so genannte Polarwirbel, der eigentlich über dem Nordpol zu finden ist. Doch in diesem Winter spaltet sich das Wetter-Phänomen auf – und die Auswirkungen dieser zwei Wirbel können ziemlich heftig ausfallen.

Wetter: Massiver Wintereinbruch mit Schnee und Eis

Die Meteorologen erwarten nach ein paar kurzen, unerwartet warmen Tagen einen krassen Umschwung in Form eines massiven Wintereinbruchs. Dann zieht die arktische Luft von Skandinavien her über Europa hinweg. Bis Irland oder sogar Nordspanien soll die Kälte zu spüren sein, erste Modelle rechnen in Großstädten wie London und Amsterdam mit bis zu 20 (!) Zentimeter Neuschnee.

In Deutschland und Europa wird heftiger Schneefall erwartet. Foto: IMAGO / A. Friedrichs

Auch in Deutschland werden offenbar eine ganze Menge Schneeflocken vom Himmel rieseln. Experten rechnen damit, dass die feuchte und warme Luft aus dem Mittelmeerraum auf die kalte Luft aus dem Polarwirbel trifft – was bis zu einem halben Meter Neuschnee im Tiefland führen könnte.

--------------------------------

Mehr News:

Euro: Bitte direkt im Portemonnaie nachschauen! Diese 1-Euro-Münze ist richtig viel wert

Hund: Familie nimmt Streuner auf – als der plötzlich ausrastet, kommt es zur Tragödie

DHL gibt Neuerung bekannt – alle Post-Kunden sind betroffen: „Sorry Leute, die Ausrede gilt nicht mehr“

--------------------------------

Ob die Luftmassen bereits in in der Mitte Deutschlands aufeinandertreffen oder erst im Süden in Alpennähe, sei noch unklar. Doch nicht nur auf Schneemengen sollte man sich gefasst machen – die Temperaturen gehen nämlich nicht nur leicht, sondern extrem in den Keller!

Wetter-Vorhersage: Nachts bis zu -20 Grad!

Den bitterkalten Tiefpunkt erreicht Deutschland offenbar im Zeitraum zwischen dem 13. und dem 17. Februar. Dann sollen nachts bundesweit Temperaturen zwischen -13 und -20 (!) Grad Celsius möglich sein! Das berichtet das Online-Portal „Wetter.de“.

Mitte Februar könnten uns eisige Temperaturen erwarten. Foto: IMAGO / Markus Tischler

+++ Wetter-Fee ist zu Hause live auf Sendung – plötzlich taucht DAS im Hintergrund auf +++

Laut „Focus“ ist in diesen Tagen mit Dauerfrost am Tag und strengem Frost in den Nächten zu rechnen.

Wetter-Prognose: Ganze Nordhalbkugel betroffen

Auch der Rest der Nordhalbkugel wird von der Spaltung des Polarwirbels betroffen sein. Ein Wintersturm, ein so genannter „Blizzard“, kündigt sich für Nordamerika. Und auch Asien muss sich auf einen Wintereinbruch gefasst machen. (at)