Wetter: Extremer Februar – so etwas haben Klimaforscher noch nie gesehen!

Kaum hatten wir uns an den Frühling gewöhnt, war auch schon wieder Schluss mit ihm. Das warme Wetter hatte vorerst ein Ende. Dafür war ein seltenes Wetter-Phänomen am Himmel zu beobachten. Doch wie beginnt der meteorologische Frühling?

Wetter: So startet der Frühling

In den letzten Tagen sorgte bereits der Saharastaub in Teilen Deutschlands für besondere Sonnenuntergänge. 14 Millionen Tonnen dieses Staubs zirkulierten durch die Atmosphäre über Nordafrika, dem Nordatlantik und Europa, hieß es vom Deutschen Wetterdienst.

Nun brachte Tief „Erik“ auch noch Blutregen in Teilen Deutschlands. Von Blutregen spricht man, wenn bräunlicher Sand durch Niederschläge auf die Erde fällt.

Ein beeindruckendes Bild - Blutregen über Stuttgart. Foto: imago images

Doch wie startet das Wetter, wenn am 1. März der meteorologische Frühlingsanfang ansteht?

In großen Teilen Deutschlands startet die Woche mit Sonnenschein. Der Deutsche Wetterdienst spricht zwar von Nebelfelder in einigen Regionen, aber sobald die sich aufgelöst haben, erwartet dich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März viel Sonnenschein.

Zweistellige Temperaturen und Frost in den Nächten

Auch die nächsten Tage bleibt es so - Hoch „Jacqueline“ sei Dank. Zugleich kann es in den Nächten Frost geben. Doch zur Wochenmitte darfst du dich auf bis zu 17 Grad tagsüber freuen.

Ab Donnerstag wird es etwas kühler. Ein Tief über Russland sorgt laut DWD dafür, dass eine Kaltfront von Norden her nach Deutschland strömt. Zweistellige Temperaturen sind dann erstmal nicht mehr in Sicht. Auch ist vermehrt Niederschläge zu rechnen, im Bergland sogar mit Schnee.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Irrer Februar

Der Februar war übrigens besonders extrem. Klimaforscher des DWD teilten mit, dass die Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen nie so stark binnen sieben Tagen gestiegen ist wie die Messwerte der Wetterstation Göttingen. Am 14. Februar lag dort der Tiefstwert bei minus 23,8 Grad. Am 21. Februar waren es 18,1 Grad. Ein Anstieg um 41,9 Grad!