Wetter: Expertin warnt vor Schnee-Katastrophen – „Das Schlimmste kommt erst noch“

In Europa bahnt sich ein winterlicher Wetter-Umschwung an, der ein heftiges Schnee-Chaos mit sich bringt. (Symbolbild)

Wenn es um das Wetter im Dezember geht, interessiert die meisten Menschen nur eine Sache: Gibt es in der Advents- oder Weihnachtszeit Schnee?

In Deutschland gab es am 1. Advents-Wochenende bereits die ein oder anderen Flocken. Doch weiter südlich in Europa bahnt sich ein winterlicher Wetter-Umschwung an, der gar nichts mehr mit dem friedlich rieselnden Schnee zu tun hat.

Wetter: Schneechaos zum Wochenende – sogar Spanien betroffen!

Während sich der Schneefall in Deutschland in den nächsten Tagen eher zurückhält, sieht es auf der Südseite der Alpen ganz anders aus, berichtet Meteorologin Anna Gröbel. Dort gehe wettertechnisch „die Post ab“.

Eine verschneite Landschaft in Valencia. Auch am Wochenende soll es in Spanien wieder kräftig schneien. Foto: imago images / Cavan Images

„Es gibt teilweise katastrophale Regen– und auch Schneefälle“, kündigt sie an. Bereits am Mittwoch seien dunkle Wolken über Italien hinweggezogen – „aber das Schlimmste, das kommt erst noch“, warnt die Expertin.

Denn am Donnerstag zieht ein Tief von den britischen Inseln allmählich nach Süden. Wind und Sturm sorgen für Regenfälle in Frankreich, in der Nacht auf Freitag bekommen dann Spanien und Portugal die Kaltfront ab. „Selbst in Spanien kann es am Freitagmorgen Schneechaos geben“, so Gröbel. „Und dann ist eben Italien dran.“

Sintflutartige Niederschläge am Samstag

Von Frankreich bis Südtirol gibt es schon am Freitagmorgen kräftige Regen- und Schneefälle. „Das ganze verstärkt sich dann im Laufe des Tages und hört auch so schnell nicht wieder auf“, sagt Anna Gröbel auf dem Online-Portal „wetter.com“. In der Nacht auf Samstag wird das ganze noch stärker, es schneit „teilweise ohne Unterlass“.

Der Rest von Italien bekommt dieses Schneechaos zwar nicht ab – trocken bleibt er deshalb aber nicht. Von sintflutartigem Regen mit bis zu 100 Litern pro Quadratmetern ist die Rede. Gröbel warnt: „Da stehen die Straßen ganz schnell mal unter Wasser.“

Dramatische Vorhersage für Alpenländer

Doch südlich des Alpenhauptkamms wird der heftigste Niederschlag erwartet. 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter, in höheren Lagen fällt das ganze als Schnee. „Da sind Neuschneemengen um die zwei Meter möglich“, so die Meteorologin.

Im Januar 2019 hatten starke Schneefälle die Gemeinde Buchenhöhe von der Außenwelt abgeschnitten. Am südlichen Alpenrand drohen am Wochenende ähnliche Zustände. Foto: imago images / Bernd März

Die Folge: Abgeschnittene Dörfer, Lawinengefahr – „ein regelrechtes Schneechaos auf der Alpen-Südseite.“ (at)